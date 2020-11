Premio Estrella Galicia para Keko Gontán y multa de la Federación al Deportivo Abanca

Día de trabajo para el Deportivo en Abegondo, con premio para Keko Gontán, elegido el mejor jugador del mes de octubre, recibiendo el correspondiente premio de Estrella Galicia. Keko agradeció el apoyo recibido con las votaciones correspondientes. Y también se refirió a otros asuntos, como el juego del equipo. E incluso lo relativo a las bajas que está teniendo el Deportivo en este comienzo de temporada. Aún así, Keko no quiso adentrarse en la preparación física. Dice Keko que la mentalidad es trabajar mucho y llegar muy preparado al final de la temporada. "Nosotros no ponemos en tela de juicio la preparación física. Hacemos lo qué nos mandan".

El caso es que aún quedan diez días para el próximo partido del Deportivo. Se ha fijado para el domingo, 22 de noviembre, a las 17 horas en Guijuelo. A ver si para entonces la enfermería se va aligerando.

Por contra, ayer conocimos a través de una información que publicaba el diario MARCA que el Deportivo ha sido multado por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Concretamente, la Jueza Única de Competición, en el apartado de Incumplimiento de órdenes, instrucciones o disposiciones - Uniformidad (Art. 126), decidió multar al Deportivo, a la Real Sociedad y al Valencia. En la información, más detallada, apuntada por MARCA, comentan que el motivo de esta multa es por "no presentar en la manga de la camiseta el anagrama oficial de la competición" en sus duelos de la Jornada 6 de la Primera Iberdrola en los que se enfrentaron a Sevilla, Granadilla y Santa Teresa respectivamente. Se trata de una multa económica cuya cuantía no ha trascendido, si bien el ente federativo ya advirtió que podría ser motivo para ser excluidos de la ayuda económica que percibirán a partir del 14 de noviembre en la adquisición de test en la lucha contra el COVID-19.

Resulta llamativo, y hasta suena a broma, que al Real Madrid no se le multó, pese a que la árbitra del partido en Ipurúa dejó constancia de que el Real Madrid "a pesar de portar en su manga derecha un parche identificativo de la competición, éste no era el establecido al no contener el texto 'Iberdrola' en su parte inferior" Y es que el Real Madrid presenta en la manga de la camiseta el anagrama de la competición, PERO no incluye la marca del patrocinador de la Primera División femenina, la empresa IBERDROLA. Me cuentan que el hecho de no lucir IBERDROLA se debe a una decisión personal del presidente blanco Florentino Pérez.