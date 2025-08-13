Petxarromán, camino de vuelta, cedido a Andorra, tras llegar traspasado al Deportivo la pasada temporada

Cronológicamente, la tarde del martes nos dejó la confirmación del fichaje de Daniel Bachmann por el Deportivo para suplir la salida de Helton Leite. El austríaco llega en calidad de cedido por el Watford, con opción de compra, que eso sí, no es obligatoria.

Hablando de compras, el Deportivo acaba de comprar a Miguel Loureiro al Huesca. Petición expresa de Antonio Hidalgo, al que conoce perfectamente tras coincidir en Huesca. En principio, el Huesca pedía 600.000 euros por el traspado e incluir a Chacón. Finalmente, Chacón se ha ido a la Cultural Leonesa. A esto hay que unir que el CD Lugo tenía un 50% del traspaso.

Miguel Loureiro mostró su felicidad por poder jugar en el equipo de su tierra. El cercedense ya vistió de blanquiazul en alguna ocasión en categorías inferiores, pero ha tenido que rondar A Coruña, jugando en el Racing de Ferrol, el CD Lugo e incluso el Pontevedra, para después salir y acabar coincidiendo en Huesca con Antonio Hidalgo, su principal valedor para este traspaso, con la guinda del origen cercedense del polivalente jugador.

La llegada de Loureiro y la continuidad de Ximo Navarro dejaron sin opciones a Petxarromán. Y el donostiarra, apuesta el año pasado de Idiakez y Soriano para el lateral derecho, comprado al Andorra por unos 500.000 euros, ha entendido el mensaje. Eso sí, su destino está en el origen y el Deportivo ultimaba la vuelta de Petxarromán al equipo de los Pirineos mediante una cesión. Petxarromán tiene contrato con el Deportivo hasta 2028.

Además, en Ferrol, el Racing anunciaba ayer que había llegado a los 7.172 abonados. Hoy, amistoso en Mugardos contra el Bergantiños.

Y en cuanto al baloncesto, Inés Rey anunció renovación del convenio con el Leyma Basquet Coruña, por el que el Concello inyecta 150.000 euros al equipo naranja. Además, mañana se presentará la fase final de la Copa Galicia, que tendrá al Leyma Basquet Coruña como anfitrión y al Coliseum como sede.