Peke recibe alta médica, Rolan irá a Guijuelo si lo permite la propiedad y Bergantiños espera que Tebas hable en ... ¡¡¡el Juzgado!!!

Ya es jueves y nos levantamos con que el Deportivo nos informa que Peke ha recibido el alta médica y podrá estar a disposición de Manu Sánchez para el partido del domingo contra el Atlético de Madrid. Es una gran noticia, desde luego, porque los goles de Peke son necesarios. Aunque vistos los últimos partidos y dado el objetivo ya del Dépor ABANCA, que no es otro que evitar el descenso, se me antoja que más importante es dejar ya la portería a cero. Eso sí, dejar la portería a cero y esperar que Peke marque goles en la portería rival no es incompatible.

El Deportivo Abanca recibe el domingo en Riazor al Atlético de Madrid a las 16 horas. Y una hora más tarde, comenzará en Guijuelo el partido del equipo masculino. Fernando tiene a su disposición a casi toda la plantilla. Solo son bajas Derik Osede y Adri Castro. Ahora falta por ver si viaja Rolan a Guijuelo y juega algún minuto. Fernando quiere contar con él para este partido. Y es que a medida que pasan los entrenamientos, Rolan demuestra que está implicado y demuestra su calidad. Por lo tanto, la última palabra la tendrán en la Pza. de Pontevedra. Evidentemente, Rolan es jugador del Deportivo, pero está también en el mercado y para vender cuándo se abra el mercado. Un contratiempo antes del mes de enero puede suponer un agobio para la propiedad. Por Rolan, me comentan, ya han llegado ofertas. Desde México. Pero ni interesan al Deportivo ni ... a Rolan.

Y por último, que es lo más importante, el Deportivo Liceo sumó una nueva victoria. Fue ayer en Voltregá, por 1-4, con remontada incluída al 1-0. Son siete victorias en siete partidos y con el Deportivo Liceo coliderando la clasificación junto al Barcelona.