Patiño se queda en el Deportivo, mientras que Hidalgo abre la puerta a salir cedido a Luís Chacón

Hidalgo dejó claras tres cosas hoy en Abegondo: La continuidad de Charlie Patiño y que mientras que no se van a fichar más centrales, dando opciones a Samu de estar cerca del primer equipo, sí se necesita o necesitan delanteros. El número de delanteros a llegar dependerá de futuras salidas. Y en esa parcela, sin mecionarlo, el candidato número uno a salir es Bouldini, aunque su elevado salario, cercano al millón de euros brutos, complican la situación. Aunque siempre quedará el Penafiel, dado que en la segunda División portuguesa no hay topes salariales.

En el capítulo de dudas, figuran Rubén López y Chacón. Hidalgo repartió elogios a Chacón, pero le comunicó recientemente que no va a tener muchos minutos, dejando en las manos del de Pontedeume la decisión de una cesión para seguir creciendo, porque Chacón es un "activo del Deportivo". La Cultural Leonesa sigue suspirando por Chacón, después de ser jugador clave la pasada temporada para el ascenso.

Y otro centrocampista, es Rubén López. Hidalgo le pide que apriete para quedarse, como Patiño, aunque el entrenador no descarta algún fichaje para esa demarcación.

También se le preguntó a Hidalgo por la portería. Reconoció que Álvaro Fernández, ahora en el Sevilla y con el que coincidió en el Huesca, es un candidato para suplir la salida de Helton Leite.

Por último, hablamos con Carlos Resch, presidente del OAR Coruña de balonmano, tras firmar convenio de colaboración con el Concello de A Coruña y en plena campaña de socios para afrontar la división de plata del balonmano español, tras el ascenso del pasado mes de mayo.