Óscar Gilsanz leerá el pregón de las fiestas de Betanzos el día del hasta luego de Petxarromán y la baja de José Ángel para Granada

Día emotivo para Óscar Gilsanz. Aunque el evangelio y el refrán dicen que nadie es profeta en su tierra, Óscar se ha ganado el cariño hace tiempo en su pueblo natal. Y el ascenso al banquillo del primer equipo del Deportivo supuso un paso más en ese reconocimiento. Óscar nos comenta sus vivencias en Betanzos Infesta, o Norte, como se conoce en la zona. Y también se emociona al ser el pregonero del año en el que el Globo de Betanzos cumple el 150 aniversario.

Eso sí, esta vez y por primera vez en los últimos once años, Óscar vivirá unas fiestas sin tener equipo para entrenar, después de que el Deportivo decidiera no renovar su contrato. Ahora le toca esperar una oportunidad.

Varios de los jugadores que entrenó Gilsanz son noticia en el Deportivo. El club oficializó la cesión de Petxarromán al Andorra, equipo del que había llegado al Deportivo por un traspado de 500.000 euros. Hablamos con el compañero de Onda Cero en Andorra, Víctor Duaso sobre esta circunstancia. Y es que el Andorra cuenta en su banquillo con un ex del Deportivo, Ibai Gómez. También nos confirma Víctor el bajo nivel impositivo en Andorra, un 10% se paga en impuestos, hecho a tener en cuenta a la hora de pagar salarios.

Además, el Deportivo confirma a última hora la lesión de José Ángel, con lesión muscular en el músculo derecho, hecho que le hará perder el partido en Granada.

A Malata ya luce nuevo alumbrado, después de que el Racing tuviera que pagar una sanción de 6000 euros cada partido en el fútbol profesional por no cumplir los requisitos que impone la Liga. Escuchamos al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y también al presidente Manuel Ángel Ansede.

Además, el Concello de FErrol confirmó que el pregón de las fiestas de verano será protagonizado por representantes de O Parrulo, tras conseguir el ascenso a primera División.

Y por último apunte de baloncesto, con la presentación de la Copa Galicia de Baloncesto en María Pita. Se celebrará en A Coruña, en el Coliseum, el primer fin de semana de septiembre.