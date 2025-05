Deportivo de La Coruña

Óscar Gilsanz: "El club me ha dicho que hasta la próxima semana no hablaremos de mi futuro en el Deportivo"

Por primera vez Óscar Gilsanz concretó algo sobre su futuro en el Deportivo. Acabada la temporada, toca reunión entre club y entrenador. Sigo pensando que no va a continuar. Es más, incluso no descarto entrenador extranjero para la próxima temporada. Además, aclaró que antes que Soriano le confirmara a Pablo Martínez que no íba a continuar, el entrenador había hablado antes y despues del partido contra el Albacete con el jugador.