Objetivo permanencia para el OAR, hambre de ascenso para el Leyma Basquet Coruña

Empezamos felicitando a Lucas Yáñez, tras proclamarse campeón de Europa de Patinaje Artístico en Trieste-Italia.

Nos acercamos a Matogrande. Allí, en el Hotel Ática 21 se lleva a cabo la presentación OAR. Ática 21 es uno de sus patrocinadores principales, junto a Galitrans. Y a ellos se refirieron presidente, director Deportivo y entrenador del OAR para agradecer el apoyo de cara a una temporada, de vuelta en la categoría de plata, en la que, como apuntó el presidente Carlos Rech, se dobla el presupuesto.

El próximo sábado, el OAR comienza la temporada con el derbi gallego de la categoría, en Pontevedra, ante el Cisne. El entrenador, Fernando González, insiste en que el OAR va a seguir siendo un equipo competitivo. Y a partir de ahí, lo qué depare una temporada en la que el objetivo prioritario es amarrar la permanencia lo más rápido posible.

Después visitamos el Coliseum. Allí entrena toda la plantilla del Leyma Basquet Coruña por primera vez. Incorporados ya todos los internacionales e incluso Joe Cremo, con permiso en los últimos días. Allí, en el día de atención a los medios, tenemos la oportunida de hablar con Yoaquin Mencía y con Carles Marco.

Mencia fue el primer fichaje del equipo coruñés, después de militar las dos últimas temporadas en Zaragoza. Yoakin apunta que tuvo clara la oferta del Leyma y optó por cambiar de aires para tener más minutos de juego. A ello une que estos días ha visto hambre en sus compañeros, tanto a la hora de entrenar como a la hora de competir. Hambre por ascender, en definitiva.

Yoakin Mencia, del Leyma Basquet Coruña | Onda Cero Coruña

Por su parte Carles Marco también está contento con cómo va la pretemporada. Entrena por primera vez un equipo totalmente renovado, aún no ha habido elección de capitanes, pero coincide en que Caio Pacheco tiene madera de líder. De hecho, llegó aún la semana pasada a A Coruña, y tras ver el partido del viernes ante el Obradoiro, quiso jugar el sábado en la final contra Breogán. Y suyo fue el triple que llevó el partido a la prórroga.