Mulattieri refuerza la delantera del Deportivo y ... ¿Lucas Pérez, al Levante?

El próximo lunes, 1 de septiembre, a las 23:59:59 se cierra el plazo para movimiento de mercado en el fútbol. Antonio Hidalgo ya tiene el delantero que deseaba, como venimos apuntando desde el pasado viernes, con el italiano Samuele Mulattieri. Ayer aterrizó en Alvedro, hoy estaba previsto que pasara el reconocimento médico, y a esta hora de la tarde seguimos pendientes de que se confirme oficialmente por el Deportivo su fichaje. Cesión, que tiene que pagar el Deportivo al Sassuolo, con opción de compra, que también tendrá que pagar el Deportivo, en caso de un ascenso a la primera División.

A partir de aquí, seguimos en las mismas que las últimas semanas. Diego Gómez y Martín Ochoa van a salir. Y seguimos pendientes de Bouldini, aunque en este caso su elevada ficha, rondando el millón de euros, amortización al Levante aparte, siguen siendo una losa para encontrar un equipo que lo fiche. Sigo apuntando que siempre nos quedará el Penafiel.

Hoy, por cierto, cumple años Rubén López. Concretamente, 21. Y los va a celebrar como jugador, al menos en este tramo inicial de temporada, del Deportivo. El tiempo dirá si goza de minutos y cuándo lleguemos a enero el plan seguirá siendo el mismo.

Y hablando del Levante, me llama el compañero Sergi López, desde Onda Cero Valencia, para comunicar que el equipo granota baraja como opción para reforzar la delantera a Lucas Pérez.

Otro Lucas, Vázquez, el de Curtis, finalemente jugará en la Bundesliga, en el Bayer Leverkusen, mientras que otro ex del Deportivo, Pablo Ínsua, ficha por el Zaragoza, tras rescindir en Granada.

Además, hoy se presentó la primera edición del RallyShow de As Pontes, a celebrar el próximo sábado en el circuito pontés. Con 30 pilotos inscritos, entre ellos, Sergio Vallejo, Víctor Senra, Manolo Senra, Jorge Pérez o Diego Varela.

Y también fue presentada la edición XXV del Torneo de baloncesto Concello de Ferrol. Será el próximo domingo, a las 20:00 horas en A Malata y será la presentación del Baxi ante su afición contra el IDK Euskotren.