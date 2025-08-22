Mulattieri gana enteros para ser el delantero que quiere Hidalgo, el vestuario no elige a Yeremay como capitán y nuevo lío Concello-Deportivo por Riazor

Sigue avanzando el mes de agosto entre competición y mercado. En cuanto al Deportivo, Riazor acogerá el próximo domingo el primer partido, tras la victoria del pasado sábado en Granada. Llega el Burgos, con un viejo conocido en el banquillo: Luís Miguel Ramis. Precisamente, antes de coger la pasada temporada las riendas del equipo castellano, Ramis recibió la llamada del Deportivo, tras la destitución de Idiakez.

Entre que Ramis impuso sus condiciones y que para la dirección de Fútbol no era la primera opción a presentar al consejo, Soriano siempre apostó por Bruno Saltor, la opción de entrenar al Deportivo volvió a esfumarse para el que fuera campeón de Liga en el año 2000. Eso sí, finalmente se impuso la sugerencia de Escotet de darle la oportunidad al entrenador del Fabril, convirtiéndose Óscar Gilsanz en el técnico, después de superar el examen de Cartagena.

Ahora el inquilino del banquillo del Deportivo es Hidalgo. Y el entrenador habló en la previa del partido. Destacando el estilo "compacto" de los equipos de Ramis, en este caso un Burgos en el que hay línea de continuidad con relación a la pasada temporada, y la ventaja que eso supone en cuanto a que los jugadores ya se conocen.

También se le preguntó a Hidalgo por los movimientos de mercado. En este sentido, insistió en la necesidad de fichar delantero. Y preguntado sobre si prefería un conocedor del campeonato español o un jugador que venga de fuera con su correspondiente tiempo de adaptación, el entrenador fue claro, como siempre: "Al final lo que prima es el talento. Ideal no hay nada. No podemos elegir el perfecto. No estamos en posibilidad de alcanzarlo. El jugador que venga tendrá un período de adaptación. Si viene del extranjero, algo más . Pero lo intentaremos aclopar rápidamente". Pues blanco y ... Azul. Esto ensambla con la información que ha conocido Onda Cero sobre las negociaciones con el Sassuolo italiano por Mulattieri.

Y es que, el que espera desespera. Además, la apuesta de última hora del año pasado no fue buena, aunque hoy Hidalgo apoyó a Bouldini. "Muy implicado entrenadno cada día. Siempre pienso y digo que los se visten con mi escudo y mis colores son los míos. Los defiendo a muerte. Voy con la gente que me demuestra trabajo, implicación y profesionalidad". Bien, pero el Deportivo lleva todo el verano intentando sacar a Bouldini, pero sus pobres números y su alto sueldo están provocando que no haya interés por Bouldini. Falta una semana, Hidalgo incluso sigue apuntando a la opción de dos refuerzos. Creo. Una de dos: O acaba mandando a Bouldini al Penafiel o se me antoja complicado que lleguen los dos refuerzos deseados por Hidalgo.

Eso sí, Bouldini aún está aquí y ha votado, al igual que el grupo por los cuatro capitanes de este comienzo de temporada. El pasado sábado vimos en Granada a Villares iniciando el partido como capitán y dándole el brazalete a Escudero cuándo sufe sustituído. Hidalgo confirmó que los dos han sido elegidos por el grupo, además de José Ángel y Ximo Navarro. ¿Y Yeremay? El canario es más joven, pero más veterano que los capitanes elegidos, excepto Villares. Aún así, Hidalgo reconoció que será el 4+1 capitán porque quiere que Yeremay también dé por ahí un paso adelante.

Esta votación me ha traído a la cabeza lo qué pasó en su día con Luisinho. Después del pulso entre el portugués y Víctor Sánchez del Amo, que se saldó, entre otras cuestiones, con la salida de Víctor y la posterior llegada de Gaikza Garitano, Luisinho tampoco había sido elegido por sus compañeros como capitán, aún siendo de los veteranos en el vestuario, aunque era muy querido por la grada. Era el "capitán" de la grada.

En cuanto a salidas, según Cazurreando, Diego Gómez está a punto de salir cedido al Racing de Ferrol.

Y otro apunte, porque hoy leemos en La Voz de Galicia el plan del Deportivo para construir un museo en Riazor y arreglar la mítica Torre de Marathon. Pues antes de esos planes, ya hay lío actualmente, dado que el Deportivo ha realizado unas reformas en Riazor sin licencia municipal. Es más, según ha sabido Onda Cero, hace unos días el Concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, intentó acceder a Riazor y no le dejaron entrar.