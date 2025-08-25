Mulattieri aterriza en A Coruña después del empate agrio del Deportivo ante el Burgos en Riazor

Aunque el viernes por la mañana ya me apuntaban que la operación de Samuelle Mulattieri estaba avanzada, siempre quedaba la precacuión transmitida por Fernando Soriano de tener varios frentes abiertos para amarrar el delantero solicitado por el entrenador.

Eso sí, cuándo Hidalgo ya no puso pegas a que vieniera alguien desde el extranjero y que ya se le adaptaría, blanco y en azul. Y así se ha confirmado: Samuele Muliattieri es el elegido por el Deportivo para reforzar la delantera. Llega cedido desde el Sassuolo, cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Se une al grupo de italianos que hay ya en el Deportivo, con Massimo Benassi, en los despachos, y Giacomo Quagliata, en el lateral izquierdo y que debutó ayer en la segunda División como blanquiazul.

Siempre quedará la duda de si ayer ya estuviera Muliattieri en el campo el Deportivo hubiera conseguido marcar algún gol. Lo qué quedó claro es que Ramis preparó muy bien al Burgos para esperar al Deportivo en su campo, cerrar bandas y tener muy marcado, sobre todo a un Yeremay que tuvo la primera ocasión al minuto de partido, pero después pasó apenas inadvertido. Eso sí, el Burgos recuperaba muy atrás y por esto tampoco inquietó apenas la portería de Parreño, excepto el tiro de Morante desde fuera del área que desvió bien Parreño.

El postpartido tuvo varios sonidos. Llamativo lo de Hidalgo con el calor a las 17:00 horas ayer en Riazor. Y también su contrariedad por el hecho de que Arnau Comas, por segunda jornada seguida, pidiera el cambio.

Y Villares pidiendo que se acabe ya el mercado para que Yeremay se centre en el Deportivo. En fin... Si Yeremay y su agente dicen que se quedan, venga la oferta que venga, no hay que andar alimentando un culebrón que siempre quiso descartar Juan Carlos Escotet con el nuevo contrato firmado a Yeremay el pasado 16 de junio. Tanto en ficha, como en cláusula de rescisión.

Por último, el fin de semana también nos dejó la derrota del Racing de FErrol en el último partido de pretemporada, ante el Celta Fortuna por 0-3 en el Concepción Arenal.

Y sin salir de FErrol, Víctor Senra ganó por cuarto año seguido el Rally de Ferrol y se acerca a revalidar el título gallego. Le basta con quedar tercero en la siguiente prueba, la de O Carballiño.