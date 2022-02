DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA 24/02/2022

Menudo: "Hubo situaciones que no se pueden negar, pero tenía claro que la mejor solución era quedar y ayudar al equipo"

Sigue preparando el Deportivo el partido contra el Sanse. Eso sí, pendientes de la evolución del esguince en el tobillo derecho de Mackay. Hoy entrenó aparte. Makay lo ha jugado todo hasta el momento en Liga. Diferente ha sido y es la participación de Menudo, que hoy habló incluso de su posible salida en enero, porque ha jugado mucho menos de lo esperado cuándo firmó por dos años con el Dépor. Ahora, pasado el 31 de enero, Menudo deja claro que tuvo claro quedar para ayudar al objetivo del ascenso. Mientras tanto, en Ferrol siguen pendientes de si finalmente la plantilla del Extremadura va a la huelga y no viaja, por lo tanto, para disputar el partido del sábado. En caso de no jugar, será expulsado de la competición, al sumar la segunda incomparecencia, después de no viajar ni jugar en su día en Riazor.