Onda Deportiva Coruña 27/11/2025

Locura matinal por Bebeto y Deporlocura vespertina con Roi da Costa y Capdevila en el Ágora

Bebeto sigue provocando pasiones en A Coruña. Tanto ayer en la presentación de la biografía autorizada, escrita por Álex Centeno. Y esta mañana, en el Ágora, en el encuentro con escolares de los colegios Curros Enríquez, Alborada, María Barbeito, Wenceslao Fernández Flórez y José Cornide. Esta tarde firma en Cuatro Caminos. Y a las 20:00horas, en el Ágora toca Deporlocura con Roi da Costa, Capdevila y muchas sorpresas. Ayer no hubo sorpresa y el Baxi ganó contundentemente en la European Cup al Sosnowiec por 92-49.