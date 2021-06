Leyma Basquet Coruña se queda sin poder ascender a ACB, Copas de Hockey en Riazor y Borja Jiménez será presentado el próximo lunes

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

No pudo ser. El Leyma Basquet Coruña se queda sin poder cumplir el sueño de pelear en la final de play off por ascender a la ACB. Escuchamos a Sergio García, analizando el guión del partido que acabó perdiendo en Granada por 72-68 y en el que, una vez más, Monaghan tuvo la jugada final para poder ganar, pero su triple no entró.

Por otra parte, este jueves juega la fase final de la Copa del Rey y de la Reina de Hockey sobre patines. El Deportivo Liceo debutará esta noche a las 20:45 contra el Voltregá.

En cuanto al fútbol, el Deportivo comunicó que el nuevo entrenador Borja Jiménez será presentado el próximo lunes en Abegondo. Hoy, en Albacete, fue presentado Rubén de la Barrera, que apeló a la buena relación con Alfonso Serrano como factor clave para llegar al banquillo manchego.

Por Ferrol, noticias de fútbol, con la renovación de Diego Rivas. El próximo será Joselu. Y por el fichaje de la americana Taylor Koenen por el Baxi.