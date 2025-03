Lendoiro: "Dépor, aún estamos a tiempo"

El triunfo en el Tartiere nos ha devuelto la ilusión, que estábamos a punto de perder, después de los malos resultados ante Eldense y Huesca.

Al día de hoy entrar en el play off no es fácil, pero si factible. Los datos permiten un cierto optimismo, porque cuando faltan por disputarse treinta y nueve puntos, estamos a once del objetivo.

Diría que nos lo vamos a jugar en los cinco próximos partidos, tres de ellos en Riazor y contra rivales que, sin cometer el pecado de confiarse, son asequibles. Nos vamos a enfrentar a tres equipos de la zona media -Córdoba, Castellón, Cádiz- y a dos que coquetean con el descenso, Cartagena y Racing de Ferrol.

Si después de esos enfrentamientos logramos sumar un mínimo de diez u once puntos, seguro que pelearemos por el ascenso. Restarían ocho jornadas de esta interminable Liga y decidiría el fondo de armario de cada plantilla, cosa en la que llevamos ventaja.

Digo esto pensando en Mirandés y Huesca que, con presupuestos raquíticos y plantillas muy cortas, están asombrando al fútbol español. Su temporada está resultando espectacular, pero existe la duda razonable de que puedan mantener ese nivel durante las cuarenta y dos jornadas.

Estoy convencido de que si hacemos bien nuestro trabajo tendremos premio. Más de un equipo -y no me refiero solo a los ya citados- sufrirá un profundo bache, pero la duda es si estaremos preparados en se momento para aprovecharlo.

La victoria en Oviedo nos hizo ver que podemos vencer a cualquiera. Una poderosa razón para pensar así es que el nuestro es uno de los mayores límites salariales de Segunda. El Cádiz atraviesa una situación parecida a la nuestra. Cuenta con un límite salarial algo superior, tiene un punto menos que el Depor… pero se diferencia de nosotros en que no tiene otro objetivo que no sea entrar en el play off. ¿Por qué nosotros no?

¡Si se puede! ¡Vaya si se puede! Eso sí, necesitamos abandonar el disfraz de los últimos tiempos y volver a vestirnos de “Somos el Depor”.

Ayer se publicaba que el Deportivo ocupaba el lugar número 348 del fútbol mundial. Estamos años luz de aquel ¡cuarto puesto! en el que nos clasificó FIFA a principios de siglo. Mucho tenemos que mejorar, pero para subir de verdad en el escalafón es preciso ascender.

Alcanzar la Primera División es un objetivo difícil, pero no imposible, “Imposible’ era soñar, hace hoy veintitrés años, con ganar la Copa del Rey. El rival era, ni más ni menos, el club que FIFA había considerado el mejor del mundo, cumplía cien años y jugaba en su estadio. Todo estaba en contra.

Nuestra afición, como siempre, se encargó de marcar el primer gol durante el calentamiento de los equipos. El resto, para lograr lo ‘imposible’, corrió a cargo de Sergio, Tristán y compañía. ¡Qué noche!

Nunca podré olvidar al orfeón deportivista de 25.000 voces que nos obsequió con el “cumpleaños feliz” en el centenario de los blancos y de la Copa.

Nadie confiaba en el Deportivo. Todo estaba a favor de los galácticos, pero ganamos porque creímos en nosotros. Yo lo elegiría como el día en el que nos rebelamos contra el ancestral conformismo galaico. Había nacido el ADN-Depor.

“El Centenariazo” es una efemérides que mil años durará. Es uno de los pocos encuentros que el fútbol mundial recordará toda la vida. Un club modesto había derrotado al más grande de la historia. Eso es algo que nos obliga o tenerlo presente todos los años.

En pleno día de celebración le doy un consejo a todos los deportivistas; cuando sufras un bajón de ánimo, acuérdate siempre de “El Centenariazo”. Tendrás un subidón, y si puedes ver el partido, ni te cuento. Feliz día. ¡FORZA DEPOR!

Augusto César Lendoiro.

Expresidente R.C.Deportivo.