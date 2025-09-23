José Manuel Aira, candidato para el banquillo del Penafiel

El pasado mes de julio se hizo oficial una noticia que adelantamos en Onda Cero el 3 de abril. El Deportivo, y concretamente, la familia Escotet con Juan Carlos al frente, negociaban la compra del Penafiel, equipo de la segunda División de Portugal.

De esta manera, el dueño del Deportivo también se convertía en el dueño del Penafiel, pagando unos 12 millones de euros por el 90% del Penafiel a través de la sociedad familiar Iberian Football Venture SGPS, S.A.

Y desde entonces comenzó un trabajo que, por ejemplo, provocó que tres jugadores con pasado y futuro en el Deportivo, ficharan en el Penafiel. Jaime Sánchez, que llegaba libre, tras acabar contrato con el Deportivo, Davo, traspasado desde el Deportivo, y Raúl Alcaina, cedido por el Deportivo.

También ha sido habitual ver el autobús del Penafiel por A Coruña, dado que el equipo portugués ha venido incluso a Abegondo, tanto a entrenar como a jugar algún amistoso contra el Fabril.

Pero la temporada ha empezado muy mal para el Penafiel, que en cinco jornadas no ha ganado ningún partido. Suma dos puntos por dos empates. En los tres restantes ha sido derrotado, con lo que está penúltimo en la clasificación de la segunda División lusa.

Y la guinda al mal comienzo de la temporada ha venido este fin de semana, al ser eliminado en la Taça de Portugal por el Portimonense SC.

Todo esto ha provocado que, según ha sabido Onda Cero, los rectores del Penafiel hayan decidido hacer cambios en el banquillo, apostando por José Manuel Aira para sustituir a Pedro Russiano.

Mientras tanto, en Abegondo ha comparecido Kevin Cabado para analizar el comienzo de temporada del Deportivo ABANCA, acabado el mercado de fichajes y conocido el tope salarial del equipo masculino.

En este sentido, Kevin ha destacado el papel de Michelle Escotet en el equipo femenino. No quiso poner un titular a la pregunta del objetivo, pero desea que "la temporada sea más tranquila que la anterior, que las jugadoras imporatantes sigan estando aaquí y que las jugadoras de cantera, que están recibiendo ofertas importantes de categoría superior, quieran renovar y que se vea a un Deportivo Abanca reconocible".

Kevin también se refirió a la situación de Lía Muiño y Carlota Sánchez, con las que se habló a comienzo de temporada para hacerles ver las pocas oportunidades que íban a tener en demarcaciones con muchas jugadoras. Aún así, se mostró sorprendido por el burofax que envió AFE para quejarse de la situación de las jugadoras. Defendió la apuesta por jugar en Riazor, aunque se vea vacío con la media de 1.000 aficionados que van a cada partido. Y se mostró muy contento con la aportación desde el banquillo de Fran Alonso.