Jonathan Martín: "El equipo que no se adapta al campo del Guijuelo, pasa problemas"

Miércoles de entrenamiento del Deportivo en Abegondo. Ya con Borges. El que no estará en Guijuelo será Adri Castro, que ya guarda cuarentena por haber estado en contacto directo con un positivo por COVID. Y en Guijuelo espera Jonathan Martín. Jonathan militó durante cuatro temporadas y media en Ferrol. Viejos recuerdos me vienen a la cabeza. Salmantino de nacimiento, se volvió a su tierra al proyecto de un Guijuelo que es un veterano en la categoría de bronce del fútbol español. Jonathan destaca que su campo es clave. Es de hierba artificial. Es de dimensiones más reducidas. Y la adaptación al mismo es fundamental para sacar un buen resultado. Y eso que, según hemos podido saber, para preparar este partido en el Deportivo no hay previsión de entrenar ningún día en césped artificial.

Por lo tanto, en la hierba artificial estará una de las claves para que el Deportivo evite el GUIJUELAZO. Y es que en la ciudad salmantina, conocida por su famoso jamón, están esperando vivir algo similar al CENTENARIAZO que en su día disfrutó el deportivismo en el Bernabéu. Bromeamos con Jonathan. Que dejen el GUIJUELAZO para la Copa contra el Mallorca. Y que el Deportivo nos dé un JAMONAZO

Por cierto, el Guijuelo puede meter aficionad@s en su campo, gracias a las diferencias de normativas por parte de las comunidades autónomas. Dice Jonathan que vienen entrando unos 350 aficionados. Por cierto, el Deportivo, en un día de cifras de topes salariales, anunció que a día 17 de noviembre de 2020 tiene 21.034 socios.

Por último, recordando también con Jonathan sus viejos tiempos por Ferrol, con O Parrulo, que ayer consiguió en A Malata la primera victoria de la temporada. Ganó al Antequera por 6-3. Hoy será el turno del Deportivo Liceo, que juega partido aplazado en su día en Voltregá.