Inés Rey: "No voy a opinar públicamente sobre las declaraciones de Escotet, solo en la comisión de seguimiento del convenio con el Deportivo"

Recordamos que el Racing de Ferrol juega hoy en Madrid, en el campo número 7 de la ciudad deportiva del Real Madrid, sin público para recibir el apoyo de los racinguistas.

Escuchamos a Dani Barcia, que revela su parentesco lejano con Miguel Loureiro, su acompañante en el centro de la defensa del Deportivo.

Y lejanas también están las posturas entre el Deportivo y el Concello de A Coruña sobre la sede de Riazor para el Mundial 2030. Inés Rey se refirió a las obras sin permiso y sin licencia del Deportivo en Riazor a cuenta del Museo. Y una semana después, Escotet pedía celeridad administrativa para aprobar esas obras, al tiempo que descartaba la implicación del Deportivo en la reforma de Riazor para el Mundial 2030, tanto por cuestiones fiancieras como de aforo.

Inés Rey se refirió a las palabras de Escotet, pisando el freno a esta escalada que aumenta la incertidumbre del evento en A Coruña para el año 2030.

"En ejercicio de mi libertad de expresión no voy a opinar sobre las opiniones de otra persona. En este caso, del presidente del Deportivo", apuntó Inés Rey.

Sobre una pregunta realizada por un oyente, Juan Castro en la cuenta de twitter de Onda Cero Coruña, sobre "qué fechas manejan para presentar el proyecto definitivo de la reforma de RIAZOR para el MUNDIAL 2030 y plazos", Inés Rey apuntó a que "cuándo esté lo presentaremos".

"Cuándo digo que no voy a opinar sobre las declaraciones de Juan Carlos Escotet es porque creo que sacar estos temas a nivel público no aporta nada. Ni para la ciudad, ni para el club, ni para nadie. He tomado la decisión, así lo trasladé en la comisión de seguimiento del convenio por el uso de Riazor y lo estoy cumpliendo de que todo aquello que tenga que decir tanto a la propiedad del club como al club se hará en el seno de esa comisión. Porque creo que es lo qué la gente quiere. La gente está cansada de que polaricemos permantentemente. De que uno diga una cosa, otro diga otra. En este tema y en otros tantos. Hay que empezar a bajar el nivel de crispación a nivel general. Y hay temas en los que se genera mucha polémica, con posiciones muy encontradas. Y yo no voy a contribuir a ese ruido. Respeto las delcaraciones que haga Escotet, como las que haga cualquier persona. Pero yo no soy comentarista de ese tipo de opiniones", zanjó Inés Rey.