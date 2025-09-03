Paralización de las obras en Riazor

Inés Rey: "Hay un convenio por Riazor con el Deportivo y una norma urbanística, fuera de eso nada, y dentro de eso todo lo qué haya que hacer"

La alcaldesa de A Coruña no quiere entrar en más polémicas con el Deportivo a cuenta de las obras realizadas por el club para poner en marcha el Nuseo, sin informar al dueño Riazor, el Concello, y sin estar aprobada la licencia correspondiente, razón, la de la falta de licencia, que provocó un decreto de paralización por parte de Urbanismo, ejectuado recientemente por la Policía Local.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Proyecto del futuro museo del Deportivo en Riazor

Otra de las cuestiones que abordamos en la entrevista con Inés Rey es la situación de la obras promovidas en Riazor por el Deportivo, paralizadas el mes pasado, después de un decreto de Urbanismo del pasado mes de julio .

Inés Rey echó mano de la metáfora sobre el alquiler de una propiedad, en la que el inquilino debe pedir permiso si hace una obra y también, el inquilino, debe pedir una licencia. "No quiero entrar en polémicas. Tenemos una comisión de seguimiento, que se convoca cada tiempo, habrá una convocatoria próximamente y estas cuestiones se tratan ahí, en la comisión, no en público. Quién quiera ir contando por ahí lo qué pasa me parece muy bien. Hay un convenio, unas normas y una norma urbanística. Fuera de eso nada, y dentro de eso todo lo qué haya que hacer".

