El Fortaleza comunica que pagó 300.000 euros de "multa" al Deportivo por el traspaso de Helton Leite

Se acabó el mini culebrón del verano en el Deportivo. Y es que el pasado sábado, 2 de agosto, ya circulaban las primeras noticias sobre la posible salida de Helton. De hecho, ese día ya ni jugó en el amistoso en Middlesbrough. Desde entonces, Helton se convirtió en el protagonista del día a día del Deportivo, hasta el punto de que ya el martes no salió a trabajar con el grupo en la vuelta a los entrenamientos en Abegondo. Ni tampoco el miércoles, quedando sin viajar a Ribadeo, porque fue, precisamente, la tarde del miércoles cuándo el Fortaleza accedió a pagar la cláusula de rescisión del portero, condición sine qua non el Deportivo no íba a autorizar la operación.

Aunque durante la semana las informaciones apuntaban a una cláusula cercana al millón de euros, el equipo brasileiro daba dos detalles del traspaso: La cifra que pagó por Helton, 300.000 euros. Y también la duración del contrato. Helton tenía vinculación con el Deportivo hasta el 30 de junio de 2026 y ahora su nuevo contrato solo tiene seis meses más de duración.

Por lo tanto, a Fernando Soriano y su equipo de trabajo le toca buscar sustituto para un portero que llegó casi al final del mercado de 2024 al Deportivo, después de que la idea inicial de Soriano era fichar a Ander Cantero, pero la negativa de Idiákez, dado que consideraba que Cantero no tenía buen juego con los pies, provocó que el director de Fútbol blanquiazul acabó apostando por el portero brasileiro, que al final acabó siendo de los mejores jugadores de la campaña pasada.

El Deportivo ganó su penúltimo amistoso en Ribadeo ante el Oviedo por 2-1 con abarrote de público en el Pepe Barrera. Patiño marcó su primer gol como jugador del Deportivo, pero sigue pendiente su futuro, porque el Deportivo sigue pensando en fichar a Riki. Desde Albacete, el director Deportivo, Toché, se remitió a la cláusula de rescisión para que salga Riki, del que dijo que era feliz en el equipo manchego. Recordemos que el Deportivo ofreció a Genreau al equipo albaceteño para abaratar el traspaso.

También jugó amistoso el Racing de Ferrol en Narón contra el Fabril, al que ganó por 3-2, con remontada incluída. El Racing sigue fichando. El siguiente será el extremo ourensano Dacosta, como apuntaba esta mañana Juan Galego.

Y acabamos con autocross, dado que este fin de semana se celebra una nueva edición del Autocross de Arteixo . El presidente de la Escudería Arteixo, Carlos Bouza, organizadora del evento, nos habló del mismo, con 154 inscritos, y con la visita de un comisario de la FIA para evaluar la posibilidad de que la prueba pueda puntuar para el campeonato de Europa en un par de años.