Fernando Soriano: "Los contratos en nuestras posiciones sirven de poco, estaré defendiendo al Deportivo hasta que me lo permitan con compromiso y lealtad"

HAblamos del cierre de mercado del fútbol, con recuerdo cariñoso a Mari Carmen Presas. Seguro que estará feliz en el cielo viendo como su Nico sigue creciendo. Ayer se concretó el traspaso desde el Oporto al Manchester City por 60 millones de euros. Eso sí, según mis consultas, el Montañeros, club en el que militó Nico hasta los once años, antes de irse al Barcelona, no recibirá dinero por el mecanismo de compensación en un traspaso entre clubes de federaciones diferentes, dado que se aplica a partir de los doce años.

Traspaso de Nico González del Oporto al City | Oporto FC

En cuanto al Deportivo, mientras que Massimo Benassi anda estos días por Italia, hoy concretamente está en Turín, después de que ayer llegaran noticias sobre su presencia en Milán, su director de Fútbol masculino y femenino se encargaron de valorar cómo fue el mercado de enero que ayer puso su punto y final.

Fernando Soriano comenzó analizando cómo fue el mercado de fichajes. Tanto en la segunda División, como en el caso concreto del Deportivo, para dejar ver que la mayoría de los equipos han esperado a los últimos días a mover jugadores, independientemente de que al final el Deportivo se movió en Holanda, Francia y Suiza para firmar.

También apuntó los movimientos en el Fabril, con la salida de Dylan al Lleida y las cesiones de Hugo Villaverde al Arousa y de Teijo al Ourense. Apuntó la lesión de Noé en el tendón y el pase de Guerrero al Fabril, dejando ya el Juvenil de División de Honor.

A continuación llegó el turno de preguntas con varios nombres propios:

1. Patiño. " A día de hoy no se contempla que juegue con el Fabril". Reconoció Soriano que "se pudo valorar la cesión", pero se optó porque se quede a esperar la oportunidad en el primer equipo del Deportivo.

2. Yeremay. Reconoció Soriano que hubo un momento en el que creyeron que algún equipo pudiera pagar los 20 millones de euros de cláusula. Se le volvió a preguntar por Yeremay, con relación a lo qué pueda pasar en junio y ahí Soriano repitió el mensaje que daba Yeremay tras el partido contra el Málaga, esto es, no descarta Soriano que en junio, si Yeremay da el paso, se abra la puerta a una negociación para una futura venta.

Soriano descartó que la decisión de que Yeremay se quedara finalmente no tiene que ver con qué firmara su nuevo contrato el día siguiente a la rescisión de Lucas Pérez, "ya había contactos", ni siquiera, apuntó, lo qué deja de cobrar Lucas es lo que ha cambiado, para mejor, el contrato de Yeremay, con la correspondiente subida de cláusula de rescisión. Dijo Soriano.

Eso sí, desde Italia llegaban ayer noticias sobre la presencia de Massimo Benassi en su tierra. Ayer estuvo en Milán y hoy andaba por Turín. A esto se unía que la Juventus estaba interesada en Yeremay. ¿Empezarán ya las negociaciones de manera directa entre el Consejero Delegado del Deportivo y la Juve para ir allanando un futuro traspaso? El tiempo dirá. En Onda Cero os apuntamos que la nueva cláusula es de 33 millones de euros, tarifa plana, antes 20 para segunda División y 40 para primera División. Desde Italia ayer apuntaban la cifra de 35 millones. Lo cierto es que a diferencia de la postura del Deportivo ahora en enero, o 20 millones o nada, en junio se llevará a cabo una negociación que no imponga la cláusula como condición sine quanon para el traspaso que se ve en el horizonte.

3. Lucas Pérez. Soriano destacó la valentía de Lucas para dar el paso, con sus razones particulares. Sobre la ausencia de referencia al propio Soriano o Benassi en la carta de despedida, tal y cómo había pasado con Idiákez e Irene Ferreras, apuntó que "cada uno se despide cómo quiere. Mi relación con Lucas ha sido buena, correcta. No tuve ningún problema".

4. Fichajes en el extranjero. Excepto la repesca de Diego Gómez, Zacaria Eddachouri, Denis Generau y Nemanja Tosic han llegado desde clubes extranjeros. Y ahí, Soriano puso en valor el trabajo de la secretaria técnica: Nacho Lourido, con los datos, Gerardo Fuentes en el mercado internacional, Juanjo Expósito y Antonio Moreno mirando el mercado nacional e internacional.

5. Diego Gómez. Su repesca se dio gracias a las buenas relaciones con el Arenteiro. Ahí está una figura importante como Uxío Dapena, ex jugador del Fabril. También reconoció Soriano que se intentó la repesca de Rubén López y de Chacón, pero en este caso ya ni se pudo apelar a las buenas relaciones. Y ni la redacción de los contratos de cesión, ni la situación de los equipos, mala el Barcelona B, buenísima de la Cultural, en la que tanto Rubén como Chacón son claves, ayudaron a poder repescarlos, como pasó con Diego Gómez.

6. Futuro de Barcia. Soriano es optimista con poder firmar una renovación a un contrato que acaba en junio de 2026.

7. Futuro de Óscar Gilsanz. El técnico de Betanzos acaba en junio de 2025. "El futuro lo veremos. Ahora estamos muy contentos, con momentos mejores que otros, pero con situaciones interesantes que el equipo lo está refrendando también en la clasificación".

8. Futuro de Soriano. Aún le queda año y medio de contrato, pero Soriano no fue contundente para amarrarse a su contrato. "Voy muy día a día. No te voy a engañar. Los contratos en nuestras posiciones sirven de poco. Estaré defendiendo al Deportivo hasta que me lo permitan, con ilusión, con ganas. Intentando hacer lo mejor posible, intentando agradar a todo el mundo. Sé qué es muy complicado en la posición que tenemos. Pero que nadie dude de mi compromiso y de mi lealtad, intentando dejar al Deportivo cuándo lo represento o me toca en lugares fuera en el lugar que se merece y es lo qué te puedo comentar. En el fútbol, en estas posiciones, vivimos muy en el día a día y no podemos ir más allá".

También habló Kevin Vázquez, director de fútbol del Deportivo ABANCA. Mala suerte para el único fichaje que había llegado, la nigeriana Blessing Nkorr, lesionada en la tibia derecha. Ayer el Deportivo anunciaba a la delantera norteamericana Eloysse Roger Benet, desde San Diego. Importante el proyecto que le ofreció el Deportivo, importante el empujón que dio Fran Alonso.

Kevin Cabado, director de Fútbol del Deportivo ABANCA | Onda Cero Coruña

Soriano había apuntado que el femenino entraba en el tope salarial del masculino. Por lo tanto, el Deportivo no consiguió apartarlo, dado que lo peleó como condición para firmar a Tebas el CVC. Aún así, Kevin Cabado reconoció que esto influyó, pero puso en valor la renovación de Ainhoa Marín, cuyo incremento de ficha entra dentro de ese tope salarial.

Por último, preguntado por Ana González y su vuelta al Deportivo ABANCA, reconoció que por cuestiones de compatibilidad de trabajos, finalmente no forma parte del equipo de trabajo de Fran Alonso, en el que estuvo de manera interina, sino que está entrenando al equipo C.