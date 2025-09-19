Felicitamos a Lucas Yáñez por su campeonato de Europa y el Deportivo, octavo tope salarial de segunda División

Teníamos que felicitar a Lucas Yáñez por otro éxito, y ya son unos cuántos, en el patinaje artístico. La semana pasada ganó el oro en el campeonato de Europa celebrado en la localidad italiana de Trieste, en la categoría senior, en el programa largo.

Y es que Lucas viene de sufrir un golpe vital el pasado julio, por la muerte de su madre. El patinaje, con la ayuda y el apoyo constante de su entrenadora, Rosa García, han sido una inyección de fuerza para salir adelante y con el premio de esta medalla de oro.

Además, Lucas nos contó cómo su entrenadora le invitó a cambiar para acabar ganando el oro, cambiando sobre la marcha el plan que habían entrenado. Rosa García le sugirió a Lucas modificar "con unos elementos y unos combinados" que finalmente resultaron definitivos para ganar el oro europeo.

En definitiva, enhorabuena a Lucas, que ha puesto punto y final a este año competitivo, y ya empieza a preparar la oposición para ser bombero.

Por lo demás, el fin de semana deportivo y competitivo empieza esta tarde. En A Gándara-Narón, se juegan las semifinales de la Copa Galicia de baloncesto femenino. A las 18:30 horas juegan el Maristas y el Ensino. A las 21:00, segunda semifinal con el Baxi Ferrol-Celta. Mañana, la final.

Y hoy también tenemos fútbol en Riazor. Se abre la jornada 6, con el partido entre el Deportivo y el Huesca. Con las bajas de Gragera y José Ángel. Con el último partido de Mella, antes de incorporarse a la selección española sub20 que jugará el Mundial de Chile.

Hoy también hemos conocido los límites salariales del fútbol profesional.

El Deportivo es el octavo, por detrás de Leganés, ⁠Las Palmas, Valladolid, Racing de Santander, Málaga, Huesca, Sporting de Gijón y Deportivo. En fin, son los datos que son, llamativos, porque a esto hay que unir otros, como por ejemplo el Almería con 3.395, cuándo dos de sus jugadores, Arribas y Lopy ya tienen sueldos que superan esta cantidad. Y en el Deportivo, Yeremay, con 4 millones brutos, ya cobra casi la tercera parte del tope. En fin, lo qué sigo teniendo claro es que Tebas hace su fórmula mágica y en esa fórmula está que los clubes no deban dinero a la Seguridad Social ni a Hacienda. Y por lo demás, ya va cuadrando con cada club y sus circunstancias.