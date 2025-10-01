Escotet presenta la Dépor Training Center y anuncia que el campo principal de Abegondo llevará el nombre de Arsenio Iglesias

Reflexionamos sobre lo visto y no visto en la presentación en sociedad de la reforma en la Ciudad Deportiva del Deportivo en Abegondo, que desde este 30 de septiembre cambia su nominación. De El Mundo de El Fútbol al Dépor Training Center.

Con el dueño y presidente, Juan Carlos Escotet como anfitrión, se dieron a conocer los planes para acabar la instalación que se acabará conviritiendo, aunque ya lo va siendo, en un auténtico centro de alto rendimiento, combinando además espacios de ocio y disfrute para los jugadores. Toda una apuesta de Juan Carlos Escotet, con una inversión que supera los 40 millones de euros.

Y aprovechó el presidente del Deportivo la ocasión para apuntar que el renovado campo número 1, el campo principal de Abegondo, llevará el nombre de Arsenio Iglesias. El anuncio se hizo hace una semana, con total discreción a la familia y ayer se hizo público con la presencia de los familiares de Arsenio. Sus hijos Antonio y Pablo agradecieron este reconocimiento.

De momento la instalación de Abegondo dispone de un nuevo gimnasio para el femenino y la cantera. También hay gimnasio para la plantilla masculina en el actual edificio principal, junto a vestuarios, zonas médicas y de recuperación, además de comedor y zonas de ocio para los jugadores. A todo esto hay que unir las salas de trabajo para trabajo y los ejecutivos en Abegondo.

Por delante quedan dos años más de obras, para seguir reformando campos, incluso una grada entre el 3 y el 4 y un edificio modular que pasará a ser el dedicado a la primera plantilla y al Fabril. E incluso escuchamos a Iván Sánchez, director de Instalaciones, hablando de la compra de una purificadora para hacer un consumo sustentable de agua sin contaminar el entorno.