Jornada 7

El Eibar 1-Deportivo 1 en Juego de Plata

Análisis para Juego de Plata del empate del Deportivo en Eibar que, junto al resto de resultados, dejan a los blanquiazules por segunda semana liderando la clasificación de la segunda División, con 15 puntos en 7 jornadas disputadas. Y los mantiene invictos.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Nolaskoain y Miguel Loureiro en el Eibar-Deportivo, vía RCDEPORTIVO

Un gol de Adu Ares en la prolongación privó al Deportivo de sumar en Eibar su cuarta victoria seguida. Aún así, se dio por bueno el empate y al final, una semana más el equipo coruñés sigue invicto e instalado en el liderato de la segunda División.

Hidalgo apostó por Stoichkov para sustituir al mundialista sub20 Mella. Y el gaditano provocó el penalti que marcó Yereamay. La joya canaria sumó su segundo gol desde los once metros, pero sigue sin anotar en jugada. En Eibar pudo sentenciar en la segunda parte, pero pecó de egoista.

A partir de ahí, los locales hundieron al Deportivo y Parreño lo paro casi todo, porque no pudo evitar el empate de Adu Ares. Ahora toca recibir al Almería.

Y este martes, 30 de septiembre, toca fiesta en Abegondo. 22 años después de la inauguración de la Ciudad Deportiva, se presenta la transformación y renovación del Mundo del Fútbol pasando a denominarse el Dépor Training Center, con más de 40 millones de inversión gastados, por Juan Carlos Escotet, tanto vía CVC como vía ABANCA para convertir la ciudad deportiva en un referente para convencer a los y las profesionales que vengan ya formados de fuera, y a los chavales que crecen en la cantera deportivista.

