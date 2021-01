El Deportivo Liceo encabeza la OK Liga y la cabeza de Rolan está totalmente en el Dépor

Riazor acogió ayer la última jornada de la primera vuelta de la OK Liga. Y no tenía rival fácil el Deportivo Liceo para refrendar su liderato. El Lleida llegaba instalado en la tercera posición y con cuatro victorias seguidas. En la cancha se notó que el Lleida está siendo una de las revelaciones de la OK Liga y hubo que esperar a la segunda parte para que llegaran los goles.

Por el Deportivo Liceo los anotaron Oruste y Adroher. Lo de Adroher es impresionante. Y de eso hablamos con EMilio Fernández, vicepresidente del Deportivo Liceo. La calidad era una de sus tarjetas de presentación. Pero para mi destaca el afán competitivo y el hambre de un veterano del hockey que cuenta ya con 36 años. Y que, afortunadamente, está dando muchas alegrías al Deportivo Liceo y a su afición.

Y por Abegondo, vuelta a los entrenamientos del Deportivo. Con premio para Diego Rolan, elegido el mejor jugador del mes de diciembre. Premio EStrella Galicia. Y Rolán habló. Evidentemente, siempre aparece la pregunta reiterada y repetida sobre su situación en el Dépor. Y sobre el futuro. En ese sentido, Rolán dejó claro que su intención es estar toda la temporada en el Dépor. Con una ficha desorbitada para la categoría, 1.2 millones de euros brutos. Pero es lo qué toca, ante la falta de ofertas atractivas para venderlo. Y por eso Rolán dejó claro que además de pensar en seguir en el Dépor, ahora piensa en jugar el próximo domingo ante el Compostela, tras las ausencias en Zamora y en Salamanca.