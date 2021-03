DEPORTES MÁS DE UNO A CORUÑA 29/03/2021

Deportivo: A evitar el desastre, tras el fracaso de no poder ascender a segunda División

Día después de una mañana intensa de transistores y fútbol, con el Deportivo sumando la tercera victoria seguida contra el Zamora por 2-0 en Riazor. Pero no dependía de sí mismo el Deportivo y fallaron los resultados de O Vao y de Salamanca. Por lo tanto, fracaso por no conseguir el objetivo de optar al ascenso. Y ahora, a evitar lo qué sería un desastre en caso de no conseguir la permanencia. Para empezar, el próximo domingo, en Riazor, a las 19 horas contra el Marino de Luanco en Riazor.