El Deportivo anuncia a Antonio Hidalgo, tras el adiós a Óscar Gilsanz, y el Racing de Ferrol presenta a Álex Vázquez

Hablábamos ayer, lunes, de la lesión de menisco de Yeremay y esperábamos noticias oficiales desde el Deportivo sobre el adiós de Óscar Gilsanz y la bienvenida a Antonio Hidalgo. Y a lo largo de la tarde llegaron esas noticias.

A las 18:00 horas el Deportivo comunicaba que Óscar Gilsanz dejaba de ser entrenador del primer equipo. Pero el Deportivo le proponía seguir ligado al club, como Coordinador da Escola de Adestradores e de Proxectos Formativos Externos.

A las 10:00 horas de hoy martes, ya oficializó el Deportivo el fichaje de Antonio Hidalgo, por una temporada con opción a una segunda. Y, antes de su presentación ante los medios este miércoles en Riazor, la carta de presentación en los medios oficiales del club, lo presentan, entre otros, como un "técnico adaptable e meticuloso, soubo aplicar diferentes sistemas en función do perfil do seu cadro, combinando orde táctica con solucións ofensivas efectivas".

También me ha llamado la atención que lo presentan como un líder, algo que gusta mucho al dueño del Deportivo, Juan Carlos Escotet. "O seu liderado é esixente, claro e próximo, cunha atención especial ao plano psicolóxico do xogador. Defende a fortaleza mental como factor decisivo no alto rendemento e traballa activamente en motivar ao futbolista desde a confianza e o compromiso".

Y si Hidalgo llega propuesto por Fernando Soriano, con la bendición correspondiente de Massimo Benassi y Michelle Escotet, en Ferrol ha sido presentado Álex Vázquez como nuevo director Deportivo con entrenador ya fichado, propuesto por Carlos Mouriz. Aún así, Álex Vázquez habló maravillas de Pablo López.

Junto a Álex Vázquez, participaron en la presentación Manuel Ángel Ansede, el presidente. Y Diego Rivas, que vuelve al Racing, dentro del departamento de Álex Vázquez. Ansede lo presentó como un buen conocedor de la liga portuguesa, tras su trabajo en el Vizela, importante este dado dado que además el grupo propietario del Racing es el dueño del Tondela, recientemente ascendido a la primera División del fútbol luso.

Diego Rivas alabó la nueva ciudad deportiva de Mandiá, calificándola como una de las cinco mejores noticias de la historia, los 106 años de historia, del Racing.

Manuel Ángel Ansede fue preguntado por ABANCA. Si se avanzó algo en el patrocinio de A Malata y si eso facilitaría una buena relación con el Deportivo, para la cesión de jugadores. Sobre este particular no profundizó Ansede, aunque según ha podido saber Onda Cero, el Racing busca y sigue buscando bancos que financien esa futura ciudad deportiva.

Y por último, recordamos que esta tarde Riazor acoge las finales de la Copa de A Coruña. A las 18 horas, la femenina, con el protagonismo de Victoria B y Pastoriza. Y después, a las 20:30 horas, la masculina, con el Meicende y el Montañeros aspirando a conseguir la Copa.