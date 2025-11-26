Jornada 15 de la segunda División

El Deportivo 2-Ceuta 1, en Juego de Plata, antes de visitar al Albacete del deseado Riki

Cuarta victoria seguida del Deportivo, aunque pidiendo la hora, ante el Ceuta y en Riazor. Stoichkov se estrenó como goleador en la liga, para felicidad de Antonio Hidalgo. Feliz sería FErnando Soriano si consiguiera ficha a Riki, el cerebro del próximo rival deportivista, el Albacete, pero los manchegos se aferraron a la cláusula y ni aceptaron la propuesta del Deportivo, metiendo a Genreaud en la contraoferta para abaratar un fichaje que no cuajó ni en enero ni en verano.

Juego de Plata 9x11: Brotes blanquillos

El Deportivo ofreció a Genreau al Albacete para abaratar el traspaso de Riki

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Riki, el deseado por Fernando Soriano para el centro del campo del Deportivo

Cuarta victoria seguida para un Deportivo que sigue en la cresta de la ola en este mes de noviembre como los surfistas que disfrutan en Pantín o mismamente los buenos días de oleaje en el Orzán. Eso sí, si hace un mes, tras empatar y gracias contra el Valladolid, Antonio Hidalgo echaba mano de la intensidad.

Ante el Ceuta hubo final sufrido, pero feliz y pese al dominio ceutí final, el resultado tapaba las carencias del Deportivo, con lo que al entrenador deportivista dio por bueno el guión

Cierto es que Yeremay pudo cerrar el partido, pero todo hubiera cambiado si Diego González culminara el centro de Zalazar. Además de la victoria, el entrenador del Deportivo estaba muy feliz porque su gran apuesta, Juan Diego Molina Stoikov, marcó su primer gol en Liga, después del de Carlos Hernández en propia puerta, tras el centro de Yeremay.

Ahora toca seguir en la cresta de la ola de noviembre en Albacete, en dónde el Deportivo se encontrará con Riki, el deseado por Fernando Soriano para reforzar el centro del campo deportivista, tanto en el mercado de enero como el verano pasado. Pero al igual que pasó con Yeremay y sus pretendientes, el Albacete se ciñó a la cláusula, unos dos millones de euros, sin contemplar incluso la contraoferta del Deportivo, que proponía meter al francoaustraliano Dennis Genreau en la operación para abaratarla.

