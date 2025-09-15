David Mella estará en la convocatoria definitiva de la selección sub20 para el Mundial de Chile

Esta semana conoceremos la lista definitiva de la selección española sub20 que competirá en el Mundial de Chile. Y el domingo, los elegidos, ya comienzan concentración. Entre ellos estará David Mella. Ya estuvo recientemente con la selección en los amistosos contra Francia. Y estará en la cita de Chile, dado que la filosofía del equipo técnico que encabeza Paco Gallardo es premiar y dar continuidad en el Mundial a los campeones de Europa sub19 el año pasado en Belfast-Irlanda del Norte.

Mella aún estará a disposición de Hidalgo para el partido del próximo viernes en Riazor ante el Huesca. Y es que el técnico catalán "sorprendió" en Mendizorroza apostando desde el inicio por Mella, Yeremay y Luismi Cruz, dejando a Mario Soriano junto a Villares en el centro del campo. PAtiño, que había cuajado un buen partido como titular ante el Sporting de Gijón, dada las ausencias de Gragera y José Ángel, fue suplente y volvió a tener minutos en la segunda parte. La otra gran novedad del once titular estuvo en la titularidad de Quagliata en el lateral izquierdo, en lugar de Escudero.

En Mendizorroza brillaron Luismi con sus dos goles antes del descanso. También brilló Mario Soriano, dando el pase de tres de los cinco goles. Y también hay que destacar a Zakaria Edachouri, que tras fallar una clara ocasión nada más entrar en el campo, no falló en las tres siguientes, trayéndose el balón desde Vitoria.

Si la pasada temporada el Deportivo goleó en el Belmonte de Albacete en la séptima jornada, por 2-5, en esta ya ha sumado su primera manito en la quinta jornada. Eso sí, el contexto es diferente. El año pasado solo había sumado 4 de los 21 puntos disputados, esta temporada lleva ya 11 de 15, lo que sitúa a los blanquiazules en la segunda posición de la clasificación, a un punto del Racing de Santander.

El fin de semana también nos dejó la victoria del Deportivo Abanca ante el Athletic de Bilbao por 1-0, con el gol de Ainoha, la del Fabril en Coruxo por 0-2. Debutó con derrota el juvenil en el derbi galego en Vigo ante el Celta por 1-0.

En Ferrol, en medio del espectáculo de luces, con la inauguración del nuevo alumbrado de A Malata, con más de 220 luces, el Racing remontó a la Ponferradina, con los goles de los Álvaros, Álvaro Juan y Álvaro Giménez.

Por cierto, hoy hemos tenido declaraciones relacionadas con infraestructuras en A Coruña y Ferrol.

En A Coruña, el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, tras presentar una nueva edición del EcoRallye, respondió a Escotet, negando la mayor sobre el aforo de Riazor. Escotet lo había situado la semana pasada tirando de media de asistencia, mientras que Gonzalo Castro le recordó que el Concello no aspira a doblar ese aforo, subiendo de los 60.000 espectadores. Y apeló a resolver diferencias y buscar soluciones en la mesa de seguimiento del convenio por el uso de Riazor entre Concello y Deportivo.

En Ferrol, la junta de Gobierno Local aprobó llevar a pleno para declarar la futura ciudad deportiva del Racing de Ferrol en Mandiá como "de interés municipal".

En cuanto al resto de resultados, hay que destacar la victoria del OAR en la cancha del Cisne, en la vuelta a la división de Honor Plata del balonmano, por 26-08. En cambio, O Parrulo sumó la primera derrota de la temporada en Barcelona. Y Enmanuel Reyes no pudo pasar de las semifinales del Mundial de Boxeo de Liverpool, con lo que finalmente consiguió sumar una nueva medalla de bronce a su palmarés.