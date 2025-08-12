Chacón, cedido a la Cultural Leonesa, Yeremay innegociable y Bachmann, nuevo portero del Deportivo de La Coruña

Comenzamos programa dando cuenta de la cesión de Chacón a la Cultural Leonesa, confirmada por el Deportivo oficialmente. Y acto seguido nos acercamos a Portugal. Allí, un viejo conocido, Norberto Lopes, ahora Redactor Jefe de Deportes en Jornal de Noticias, en Oporto, nos cuenta cómo se recibió la compra del Penafiel por parte de Juan Carlos Escotet.

Además, Norberto nos cuenta cómo en el fútbol portugués no existen topes salariales, a diferencia de la Liga española. Eso sí, hay una auditoría, cada tres meses, para certificar la situación económica de los clubes y que puedan cumplir con los pagos a jugadores. Es más, no hay un tope salarial por arriba, sino un mínimo a pagar de salario, como también pasa en España. En la segunda División, en la que milita el Penafiel, el mínimo es 1500 euros mensuales.

E incluso Norberto nos habló del eco que tiene hoy en la prensa deportiva portuguesa el interés del Sporting por Yeremay. Aún así, la cifra record que pagó el Sporting de Lisboa por un jugador fueron 30 millones de euros. Y no cree que pueda cuajar el traspaso de Yeremay, independientemente de los ingresos recibidos por el Sporting en recientes traspasos.

En esta línea se manifestó después en Abegondo Fernando Soriano. El director de Fútbol confia en que no habrá salida de Yeremay. "Pueden venir ofertas y sugerencias, pero nuestro propósito es mantener el mejor equipo posible. Y a YEremay lo estáis viendo. Los entrenamientos son increíbles. Los de él y los demás. Está tranquilo, sabe que va a haber ruído, está acostrumbrado, está haciendo las cosas bien y pueden interesarse otros equipos. El club no negocia".

Y no quiso confirmar Soriano que Daniel Bachmann es el elegido para suplir a Helton Leite en la portería del Deportivo. Pero desde Inglaterra, y también desde A Coruña, se da por fichado, mediante cesión, el veterano portero austríaco del Watford.

También se refirió a Chacón, del que habló maravillas, una vez más. "Hay una cláusula para no jugar contra el Deportivo".

Este mañana en Abegondo también fue presentada Marina Artero, que repite cesión desde el Athletic de Bilbao.

Por último, en plano polideportivo, tenemos fichaje de experiencia para el Leyma Basquet Coruña: el pivot Ilimane Diop, internacional con España en todas las categorías, con experiencia en ACB con Baskonia. Además, también confirman al staff de Carles Marco, en el que solo habrá una novedad, dado que Fran Fernández dejará de ser delegado. Su puesto lo ocupará Jorge Carreira. Además, según ha podido saber Onda Cero, el Coliseum acogerá este año la fase final de la Copa Galicia de baloncesto.