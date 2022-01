DEPORTES MÁS DE UNO CORUÑA, 21/01/2022

Borja Jiménez: "Lo que hoy uno entiende por felicidad, después de los próximos tres partidos igual no es tan feliz"

Conocemos la muerte de Luisín, ex directivo del Deportivo con Lendoiro. D.EP. Vuelve la competición, y a la vista hay tres partidos en una semana para acabar el mes de enero. El Deportivo empieza en Madrid, ante el Dux y el Racing ante el Sanse. El Racing busca refuerzos, pero con paciencia. En el Dépor, el refuerzo ya llegó en la figura de Álvaro Rey. Para que lleguen más, debe haber salidas. Mensaje claro de Borja Jiménez: tras los tres próximos partidos algún jugador que no tiene minutos, pero que es feliz ahora en A Coruña, puede no serlo el día 30. En todas las quinielas aparece Menudo para salir del Dépor, pero veremos si es feliz o no a finales de mes. Además hablamos de "O Atlántico parte de ti" con Mónica Martínez, concejala de Deportes, que también nos contesta a la situación de los campos de la Torre.