Borja Granero: "Aposté por el Dépor firmando por tres años y ... no hay nada más que hablar"

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO A CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

El Racing de Ferrol y el Deportivo entrenan ya pensando en sus partidos del fin de semana. El Racing de Ferrol visita el sábado al Langreo. Y el Deportivo jugará el domingo en Luanco.

Los dos equipos tienen el objetivo común de ganar las dos plazas que dan la permanencia en el Primera Federación. Y después llegará planificar esa categoría. En cuanto al Deportivo, escuchamos a Borja Granero. El central no quiere valorar ni valorarse en esta primera temporada en el Dépor. Lamenta no haber conseguido el objetivo de pelear por volver al fútbol profesional, pero no puede ser. "El fútbol habló".

Y en cuanto al futuro, Granero tiene claro que "no hay nada más que hablar" de lo qué habló cuándo firmó en septiembre por tres temporadas con el Deportivo. Para él fue y es una apuesta ilusionante. Eso sí, y toca apuntarlo, creo que conviene recordar que el contexto en el que el Deportivo apostó por Borja, con pago de traspaso incluído al Extremadura, ha cambiado bastante. De hecho, en enero ya ni se pagó un euro en concepto de traspasos para reforzar el club, ahí quedó el caso de Luis Fernández en Grecia. Al contrario, se optó por subir a dos jugadores del filial, Rayco y Villares, además de forzar la salida de Rolan a Egipto para abaratar la parte correspondiente de la ficha.

Y al traspaso de Granero, hay que sumar que la suya es una de las fichas altas de la plantilla. ¿Qué hará Villasuso? El tiempo dirá y dirá si será Villasuso el que tenga que resolver el futuro de Granero, teniendo en cuenta lo firmado.

Además, apuntamos la campaña de abonad@s del Baxi Ferrol para la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto español, bajo el lema "Siente el Uni".