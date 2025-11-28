Onda Deportiva Coruña 28/11/2025

Bebeto, seis horas firmando ejemplares de su biografía, en un acto al que acudió su amigo Denis, ex del Chaston de fútbol sala

Empezó con una hora de retraso y la acumulación de dos largas colas de cientos, sino más de mil aficionados que quisieron que Bebeto les firmara la biografía. Y hacerse, también, la foto de recuerdo. Bebeto empezó a las 17:30 a firmar y acabó pasadas las 23:30 horas. Aprovechamos para hablar con Denis, un fenomenal jugador de fútbol sala que vino al Chastón y aquí se quedó. Gran amigo de Bebeto. Y previa del fin de semana, con el Albacete-Deportivo sin Luismi Cruz.