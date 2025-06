Antonio Hidalgo presentado como entrenador del Deportivo por una temporada con opción a otra más en caso de ascenso

Antonio Hidalgo estuvo acompañado en su presentación por su representante y por los que serán sus ayudantes: Ignasi Salafranca y Óscar Hernández, éste analista. Y arropado, nada más y nada menos, por Michele Clemente Escotet y Massimo Benassi. Es la primera vez que veo a Michele Escotet en un acto así. De Massimo Benassi ya me falla la memoria. El caso es que esta presencia también sirve para reflejar la unidad de acción en la cadena de mando del Deportivo, sin olvidar nunca a Juan Carlos Escotet y el apoyo, en este momento, a Fernando Soriano, después de que Soriano no consiguiera el ok del dueño para que Bruno Saltor fuera el relevo de Imanol Idiakez.

Soriano ya empezó apuntando que la temporada opcional que hay en el contrato del nuevo entrenador dependerá de conseguir el ascenso. Pero Hidalgo no quiso usar para nada esta palabra. Parece un tabú. Insistió en el trabajo. Y también nos avisó de que usa mucho la palabra "sufrir". Se le preguntó por Yeremay, y ya avanzó que cuenta con el jugador canario para la próxima temporada, algo que después ratificó Fernando Soriano.

Otro de los detalles que me llamó la atención es que Antonio Hidalgo nunca llegó a reconocer que, aún habiendo sido elegido y contactado por el Deportivo, por el medio hubo entrevista con Club Atlético Osasuna. No mencionó para nada ese contacto con el equipo navarrico. Y no descartó usar en el Deportivo la defensa de tres, siempre con un jugador que dé salida de balón, cómo pasaba con Loureiro en el Huesca, por ejemplo. Yo ya le recomiendo que se vea vídeos del Deportivo de Lotina con Filipe Luís. Aunque cada jugador es diferente.

En cuanto a Fernando Soriano tocó preguntar, aunque en principio solo se permitían preguntas al nuevo entrenador, sobre el por qué del adiós de Gilsanz. Y los tiempos de ese adiós, que llegó a finales de la semana pasada, cuándo ya estaba todo mallado con Antonio Hidalgo y lo único que retrasó su anuncio fue la entrevista con Osasuna. A Soriano solo le faltó echar mano de la cita de Lendoiro: "La carga va en el cargo". Soriano apuntó a que le tocó tomar decisión y apuesta por Antonio Hidalgo . "No hay entrenadores perfectos, sino la persona adecuada en cada momento. A Óscar le estoy agradecido, se lo he dicho muchas veces, ha hecho un trabajo formidable, en este momento pensamos que la persona idónea es Antonio para los nuevos retos y objetivos que nos marcamos. Son responsabilidades que llevo en el cargo que se hacen con las mejores intenciones. Y en cuanto a los tiempos, la dirección deportiva está obligada a estar en constante movimiento para conocer el mercado y cuándo toma una decisión hacerlo de la mejor manera".

También se refirió Soriano a los abucheos recibidos el día del partido del Elche. "Máximo respeto, sé en dónde estoy. No lo juzgo. Son situaciones que te hacen reflexionar. Duele. Tu gente más cercana ayuda mucho. Y la dirección del club, recibí todo el apoyo. Yo he sido un jugador limitado, de pelea, de lucha. Esto son retos. Tengo que pelear para revertir esa situación. Y lo voy a hacer. No me voy a rendir. Son muestras de tener que hacerlo más duro. No tengáis ninguna duda de que esto es día a día, trabajo, exigencia".

Soriano negó que le dijera a Pablo Vázquez que tiene que salir. Y en cuanto a la decisión sobre el futuro de Hugo Rama, que acaba contrato el 30 de junio, reconoció que pesan también componentes personales.

Y por último, destacamos que Inés Rey apuntó en la entrevista en Más de Uno que, superadas las 4.000 reservas de abono, el Leyma Basquet Coruña podrá seguir usando el Coliseum la próxima temporada, aunque sea en la Primera Federación.