Ambientazo en Betanzos en la celebración de la primera gira de Os Caneiros

A diferencia de otros años, llego a Betanzos más tarde y con el atasco enorme para entrar en la "Villa de los Caballeros", en dónde se puede ver ya, sobre todo, a mucha gente joven camino de la zona del río Mandeo, en el Puerto y en el paseo de la Tolerancia.

Precisamente, allí, en el paseo de la Tolerancia hablamos con integrantes de varias pandillas y grupos de amigos que van a subir a su lancha para vivir la fiesta y llegar hasta el campo de Os Caneiros.

Samuel, de O Muiño Roxo, Sánchez, con el grupo familiar que viene de Vilacoba-Abegondo, y Toñito, con su grupo de amigos llegado desde Coristanco y sus camisas fosforito son algunas de las voces que se acercan al micrófono de Onda Cero.

Eso sí, antes, nos atiende Fina Ríos, de Pontedeume, y con una cámara retratando a la fiesta y los festexeiros, siguiendo una tradición que ya vivía y disfrutaba su padre.