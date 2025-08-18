El próximo día 25, segunda gira

Ambientazo en Betanzos en la celebración de la primera gira de Os Caneiros

Entre muchas nubes, pero con un calor que invita ir de fiesta, muchos betanceiros y otras gentes llegadas hasta desde Coristanco, se preparaban para vivir la fiesta, la mayoría desde una lancha, con comida y bebida. Y quién no tiene lancha, realiza el trayecto andando para llegar al campo de Os Caneiros. Eso sí, preparados y preparadas para la mojadura y disfrutar de la fiesta.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Toñito y sus amigos de Coristando, preparados para disfrutar de os Caneiros 2025

A diferencia de otros años, llego a Betanzos más tarde y con el atasco enorme para entrar en la "Villa de los Caballeros", en dónde se puede ver ya, sobre todo, a mucha gente joven camino de la zona del río Mandeo, en el Puerto y en el paseo de la Tolerancia.

Precisamente, allí, en el paseo de la Tolerancia hablamos con integrantes de varias pandillas y grupos de amigos que van a subir a su lancha para vivir la fiesta y llegar hasta el campo de Os Caneiros.

Samuel, de O Muiño Roxo, Sánchez, con el grupo familiar que viene de Vilacoba-Abegondo, y Toñito, con su grupo de amigos llegado desde Coristanco y sus camisas fosforito son algunas de las voces que se acercan al micrófono de Onda Cero.

Eso sí, antes, nos atiende Fina Ríos, de Pontedeume, y con una cámara retratando a la fiesta y los festexeiros, siguiendo una tradición que ya vivía y disfrutaba su padre.

