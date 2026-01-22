Goles de Yeremay y Mulattieri

El Almería 1-Deportivo 2, en Juego de Plata

Volvió a ganar el Deportivo, después de cinco partidos sin sumar de tres. Se adelantó el Almería con el gol de Baptistao, pero dejó campo abierto para que los contragolpes letales iniciados por Soriano y llevados por Yeremay acabesen en dos ocasiones en gol. Eso sí, en la primera parte ya tuvo una clarísima ocasión Eddahchouri. Y con el 1-1, Yeremay. Golpe con golaverage a favor del Deportivo ante el Almería.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Celebración del gol de Yeremay en Almería

Tres derrotas y dos empates después, el Deportivo volvió a ganar. A Almería llegaba el equipo de Hidalgo en medio de las dudas y de las necesidades de reforzarse con un centrocampista y también con un delantero, después de fichar al portero Álvaro Ferllo y al lateral Adri Altimira.

Y en Almería, pese a recibir el tempranero gol de Baptistao, resurgió Yeremay. Eso sí, con la conexión de un Mario Soriano, elegido junto a José Angel por Hidalgo para dirigir el juego blanquiazul en medio de las citadas necesidades de reforzarse en el centro del campo. Y a esto toca unir que el Almería dejó el espacio suficiente para que el canario volviese a ser letal. Para contragolpear y golpear, sin que primero Embarba ni después Baba Idrisu consiguieran alcanzar al canario en la transición. Marcó Yeremay y asistió a un Mulattieri que volvió a marcar, cuatro meses después, su segundo gol como blanquiazul.

Comenzó bien el Deportivo la segunda vuelta y la quiere seguir mejor con el partidazo del domingo ante el Racing de Santander. Con el club planificando muchas actividades para que la grada empuje y sea el jugador número 12 que ayude a tumbar al líder. Y hasta entonces seguiremos pendientes de si se avanza o no en la llegada de Riki desde el Albacete. Y después, con el resultado en la mano, seguiremos pendientes de si llegan más goles de los Mulatierri, Zaka o el mismo Stoikov para apagar o insistir en la necesidad de fichar delantero que aporte los necesarios goles para conseguir el ascenso.

