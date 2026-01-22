El Almería 1-Deportivo 2, en Juego de Plata

Tres derrotas y dos empates después, el Deportivo volvió a ganar. A Almería llegaba el equipo de Hidalgo en medio de las dudas y de las necesidades de reforzarse con un centrocampista y también con un delantero, después de fichar al portero Álvaro Ferllo y al lateral Adri Altimira.

Y en Almería, pese a recibir el tempranero gol de Baptistao, resurgió Yeremay. Eso sí, con la conexión de un Mario Soriano, elegido junto a José Angel por Hidalgo para dirigir el juego blanquiazul en medio de las citadas necesidades de reforzarse en el centro del campo. Y a esto toca unir que el Almería dejó el espacio suficiente para que el canario volviese a ser letal. Para contragolpear y golpear, sin que primero Embarba ni después Baba Idrisu consiguieran alcanzar al canario en la transición. Marcó Yeremay y asistió a un Mulattieri que volvió a marcar, cuatro meses después, su segundo gol como blanquiazul.

Comenzó bien el Deportivo la segunda vuelta y la quiere seguir mejor con el partidazo del domingo ante el Racing de Santander. Con el club planificando muchas actividades para que la grada empuje y sea el jugador número 12 que ayude a tumbar al líder. Y hasta entonces seguiremos pendientes de si se avanza o no en la llegada de Riki desde el Albacete. Y después, con el resultado en la mano, seguiremos pendientes de si llegan más goles de los Mulatierri, Zaka o el mismo Stoikov para apagar o insistir en la necesidad de fichar delantero que aporte los necesarios goles para conseguir el ascenso.