ONDA DEPORTIVA CORUÑA, 23/2/2022

Álex Bergantiños: "El mañana nadie lo conoce, puede dar muchas vueltas"

El Deportivo empezó a preparar el partido contra el Sanse. Sin Noel y Trilli, en Madrid, con la sub19. Trilli no jugó ningún minuto, Noel entró en la segunda parte en el amistoso contra Noruega que ganó España por 2-0. Con Víctor García haciendo alguna tarea con el grupo. Y con Álex Bergantiños, reflexionando sobre los 300 partidos con la camiseta del Dépor, cumplidos el pasado domingo. Álex no se atreve a decir qué pasará más allá del 30 de junio. Su objetivo es ascender. Ha vivido de todo en el Deportivo, buenos y malos momentos, con hasta cinco presidentes. Por su parte, el Racing de Ferrol sigue entrenando de cara al sábado. Tiene que visitar el Extremadura el campo de A Malata, pero se mantiene la huelga de los jugadores. De no comparecer, sería ya la segunda, supondría la expulsión del equipo que entrena Manu Mosquera de la competición.