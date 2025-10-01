Si la Xunta se niega, el Ayuntamiento de A Coruña sancionará a quien incumpla las medidas del mercado tensionado de vivienda

La alcaldesa de A Coruña avanza en Onda Cero que pedirá la convocatoria de la mesa de vivienda para que la Xunta aporte los datos de grandes propietarios que existen en la ciudad. Inés Rey acusa al Gobierno gallego de no aportar esta información y de no querer sancionar a los propietarios de más de diez pisos por incumplir las medidas que recoge la declaración de mercado tensionado, como poner un tope a los alquileres.

La regidora asegura que respeta la decisión de los colectivos de hospedaje, hostelería y consignatarias de cruceros de presentar un recurso administrativo contra la tasa turística. Sin embargo, entiende que el cobro de entre uno y dos euros y medio por noche no llevará a ningún visitante a no pernoctar en A Coruña.

Sobre la implantación del quinto contenedor de residuos, Inés Rey confirma que estarán instalados antes de que acabe el año y al mismo tiempo realizarán una campaña informativa para que la ciudadanía pueda reciclar mejor.

La oposición preguntará mañana en pleno al Gobierno Local sobre la reforma del estadio de Riazor para adaptarse a las exigencias del Mundial 2030. Rey asegura que darán toda la información necesaria. En todo caso, asegura que es una oportunidad histórica para la ciudad y pide a PP y BNG que expliquen si están de acuerdo.