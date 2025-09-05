Xulio Abalde sustituirá a María Rivas al frente de la subdelegación del Gobierno en A Coruña

María Rivas pone punto y final a una etapa de cuatro años y dos meses en la subdelegación del Gobierno en Galicia. Había tomado posesión en junio de 2021. Incluso llegó a ocupar temporalmente el cargo de delegada, el 28 de marzo de 2023, tras el nombramiento de José Miñones, como ministro de Sanidad, y el relevo de José Ramón Gómez Besteiro.

Ha sido María Rivas la que, a través de un mensaje en la red social X, anunciaba el punto y final a este cargo, para recincorporarse al Concello de A Coruña, en dónde es funcionaria.

Y ya conocemos quién será el sustituto al frente de la subdelegación: Xulio Abalde. El que fuera rector de la Universidade de A Coruña entre 2016 y 2024, ocupaba ahora un escaño en el parlamento de Galicia, tras concurrir a las elecciones autonómicas de enero de 2025 en la candidatura del PSOE por la provincia de A Coruña.

A su vez, estos movimientos provocan que también pase a ocupar el escaño de Abalde en el parlamento gallego Aitor Bouza, actual secretario general y líder del PSOE en Santiago de Compostela.