Consello de Goberno extraordinario

El Consello de Goberno de la UDC sigue aprobando de manera unánime la implantación del segundo ciclo de Medicina en A Coruña

Unánime ya fue la reclamación del segundo ciclo el pasado 4 de noviembre. Y ahora ha sido unánime la aceptación del texto aprobado ayer en Santiago de Compostela por los tres rectores y la Xunta para avanzar en la descentralización de Medicina. Además, Ricardo Cao, volvió a advertir que un incumpliento de ese texto y que la Xunta abra la puerta a impartir el grado en una institución diferente a las tres universidades públicas provocará que se vuelva a reclamar el grado íntegro en la UDC.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Marta García Pérez, secretaria da UDC, y Ricardo Cao, rector

El proceso de descentralización de la teórica y la práctica de los últimos tres cursos de Medicina comenzará el próximo año y culminará en el curso 2028-29. En A Coruña se van a formar cien alumnos y el 50% del profesorado será convocado por la Universidade de A Coruña, con la que estará vinculado el CHUAC.

Cao apuntó que para llegar al consenso entre las tres universidades hubo renuncias, pero nunca se traspasaron líneas rojas. Y recordó las garantías del acuerdo, cuyo incumplimiento provocará que la Universidade da Coruña volverá a reclamar el grado de Medicina.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer