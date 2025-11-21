El Consello de Goberno de la UDC sigue aprobando de manera unánime la implantación del segundo ciclo de Medicina en A Coruña

El proceso de descentralización de la teórica y la práctica de los últimos tres cursos de Medicina comenzará el próximo año y culminará en el curso 2028-29. En A Coruña se van a formar cien alumnos y el 50% del profesorado será convocado por la Universidade de A Coruña, con la que estará vinculado el CHUAC.

Cao apuntó que para llegar al consenso entre las tres universidades hubo renuncias, pero nunca se traspasaron líneas rojas. Y recordó las garantías del acuerdo, cuyo incumplimiento provocará que la Universidade da Coruña volverá a reclamar el grado de Medicina.