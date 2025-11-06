A partir del año 2027 podrá haber tres facultades en Galicia

La Universidad de Compostela cede y hay preacuerdo para descentralizar el grado de Medicina en A Coruña y Vigo

La Xunta de Galicia y los rectores de las tres universidades gallegas han alcanzado un preacuerdo para descentralizar el grado de Medicina. La Universidad de Santiago de Compostela cede y la UDC, al igual que la Universidad de Vigo, paralizan su intención de crear una facultad en sus respectivos campus. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó la relevancia del acuerdo y la prevalencia del interés general

Redacción

A Coruña |

Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela

Este primer consenso implica que presentarán un documento único al grupo de trabajo establecido para la descentralización de Medicina, que se reunirá la semana que viene. La decisión la tendrá que tomar el grupo de trabajo, en la que están representados todas las instituciones.

Otra de las claves del preacuerdo, con el beneplácito de la Xunta, es el bloqueo a que Medicina pueda ser impartida en Galicia por alguna universidad privada.

Este preacuerdo tendrá que ser corregido y matizado por el grupo de trabajo, pero permitirá empezar a avanzar en el desarrollo de una docencia descentralizada, por la que aboga A Coruña.

