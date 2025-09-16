Británicos y de Estados Unidos, sobre todo

Tres cruceros, 12.000 cruceristas y ... "¡La Coruña is very nice and lovely city!"

Pasear por el centro de A Coruña ha sido sinónimo hoy de encontrarse con muchos turistas, de todas las edades. Con algunos de ellos hemos hablado en Más de Uno Coruña. La mayoría proceden del Reino Unido y de los Estados Unidos. E incluso nos encontramos con alguno que ya ha venido varias veces en crucero a A Coruña.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Cruceristas en A Coruña

Nos acercamos a la puerta principal de entrada al Puerto de A Coruña, junto a la Plaza de Ourense. Allí entran y salen los 12.000 cruceristas, o buena parte de ellos, con un continuo movimiento de autobuses e incluso taxis que los desplazan, traen o llevan, hasta los diferentes barcos cruceros en los que han llegado a A Coruña.

Hoy A Coruña ha recibido turistas procedentes, sobre todo, del Reino Unido y de Estados Unidos. También nos comentaba un guía que había visitantes de Australia e incluso Canadá.

Servicio especial de la Compañía de Tranvías en el Puerto para desplazar cruceristas
Servicio especial de la Compañía de Tranvías en el Puerto para desplazar cruceristas | Onda Cero Coruña

Por el micrófono de Onda Cero recogemos las sensaciones de británicos y norteamericanos, sobre todo. Me quedo con un matrimonio de Nottingham que venía por quinta vez a A Coruña este año.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer