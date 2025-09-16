Tres cruceros, 12.000 cruceristas y ... "¡La Coruña is very nice and lovely city!"

Nos acercamos a la puerta principal de entrada al Puerto de A Coruña, junto a la Plaza de Ourense. Allí entran y salen los 12.000 cruceristas, o buena parte de ellos, con un continuo movimiento de autobuses e incluso taxis que los desplazan, traen o llevan, hasta los diferentes barcos cruceros en los que han llegado a A Coruña.

Hoy A Coruña ha recibido turistas procedentes, sobre todo, del Reino Unido y de Estados Unidos. También nos comentaba un guía que había visitantes de Australia e incluso Canadá.

Servicio especial de la Compañía de Tranvías en el Puerto para desplazar cruceristas | Onda Cero Coruña

Por el micrófono de Onda Cero recogemos las sensaciones de británicos y norteamericanos, sobre todo. Me quedo con un matrimonio de Nottingham que venía por quinta vez a A Coruña este año.