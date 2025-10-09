Protesta delante del Pabellón de Deportes de Riazor

Trabajadores y usuarios de las Escolas Deportivas Municipais da Coruña piden soluciones ante el final de la concesión

El próximo mes de noviembre termina la concesión Servi Plus, empresa concesionaria de las Escuelas Deportivas Municipais da Coruña. Y no acudirá a la renvocación. Trabajadores y usuarios protestaron esta mañana en Riazor porque el Concello no les tiene en cuenta de cara a la redacción de unos pliegos que aún no están redactados y provocarán que la concesión quede también en precario.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Manifestación en Riazor de trabajadores y usuarios das Escolas Deportivas Municipais da Coruña

Hablamos con Roberto de Dios, delegado sindical en las Escolas Deportivas Municipais y deja claro que "queremos transmitir la inquietud, porque el día 15 de noviembre termina el conrato de la empresa adjudicataria con el Concello. Es una fecha que conocemos desde hace años. Tenemos una serie de inquietudes al desarrollar el trabajo. A día de hoy no hemos tenido respuesta por el Concello, como titular de las instalaciones y responsable último de nuestro trabajo. Se nos exige una titulación para trabajar. Somos licenciados en Educación Física. Queremos dar la opinión sobre las cosas a mejorar de cara al próximo contrato que el Ayuntamiento firme con la empresa que gane la concesión de las Escolas Deportivas Municipais".

Roberto apunta que "los 40 trabajadores somos los que tenemos contacto diario con usuarias y usuarios. Son casi 4.000 alumnos de las Escuelas. También damos otros servicios: La C10, Coruña en Forma, Coruña no Mar, O Atlántico parte de ti".

"Quiero dejar claro que estamos aquí después de un año y medio, febrero de 2024, intentando hablar, hemos tenido la puerta cerrada en la concejalía de Deportes. No quiso reunirse hasta que la alcaldesa les obligó, al vernos en María Pita", sentenció Roberto de Dios.

