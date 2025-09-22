Sigue sin aparecer el vecino de Sada Celso Pérez Regueiro

Nos trasladamos hasta la zona de búsqueda de Celso Pérez Regueiro en la carretera que va desde la general de Meirás hacia Veigue. Allí encontramos a varios familiares y conocidos de Celso.

También está Samuel Moreno, vecino de sada, guía canino, que pertenece a la Asociación The Crawler, y que está ayudando como un voluntario más ya desde el pasado viernes a la búsqueda de Celso.

Samuel atiende a Onda Cero visiblemente cansado, física y psicológicamente, porque ya son dos días intensos de búsqueda en los que sus perros consiguieron olfatear un rastro de Celso, pero sin resultados concretos aún.

Recordemos que a Celso Pérez Regueiro, de setenta y tres años, se le perdió la pista el viernes a primera hora de la tarde en la zona de Tarabelo. Llevaba móvil, dinero y vestía camiseta de rayas y pantalón vaquero. Tiene una enfermedad neurodegenerativa, pero está en fase inicial. Fue un familiar quien alertó a los agentes. Esta mañana el operativo salió de la gasolinera de Tarabelo con las patrullas, un perro y voluntarios.