Veicno de Sada, de setenta y tres años

Sigue sin aparecer el vecino de Sada Celso Pérez Regueiro

La búsqueda de Celso Pérez Regueiro sigue sin dar ningún resultado. Al contrario, el cansancio y la desesperación ya empieza a notarse, sobre todo, entre sus familiares, tras un fin de semana intenso de búsqueda, que hoy se ha desplazado hacia las zonas de Lorbé y Veigue.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Familiares, vecinos y voluntarios en la búsqueda de Celso Pérez Regueiro, de Sada

Nos trasladamos hasta la zona de búsqueda de Celso Pérez Regueiro en la carretera que va desde la general de Meirás hacia Veigue. Allí encontramos a varios familiares y conocidos de Celso.

También está Samuel Moreno, vecino de sada, guía canino, que pertenece a la Asociación The Crawler, y que está ayudando como un voluntario más ya desde el pasado viernes a la búsqueda de Celso.

Samuel atiende a Onda Cero visiblemente cansado, física y psicológicamente, porque ya son dos días intensos de búsqueda en los que sus perros consiguieron olfatear un rastro de Celso, pero sin resultados concretos aún.

Recordemos que a Celso Pérez Regueiro, de setenta y tres años, se le perdió la pista el viernes a primera hora de la tarde en la zona de Tarabelo. Llevaba móvil, dinero y vestía camiseta de rayas y pantalón vaquero. Tiene una enfermedad neurodegenerativa, pero está en fase inicial. Fue un familiar quien alertó a los agentes. Esta mañana el operativo salió de la gasolinera de Tarabelo con las patrullas, un perro y voluntarios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer