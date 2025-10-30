Reunión telemática el 4 de noviembre de A Coruña, Santiago y Vigo, por los VTC, organizada por la FEGAMP

Otro de los asuntos que están pendientes de solucionar, relacionados con el taxi, es la problemática de competencias para dar servicio en Alvedro. Esta semana, el martes hubo reunión en Santiago, con la participación de Movilidade de la Xunta y los concellos de Culleredo y A Coruña. La idea propuesta por la Xunta, de que haya "cupos" de 5 taxis de A Coruña por cada 10 de Culleredo en Alvedro no convence a la regidora herculina.

Y respondió Inés Rey a lo dicho por la conselleira de Vivenda ayer en Más de Uno. María Martínez Allegue apuntaba que no están aumentando los alquileres tras la declaración de zona tensionada en A Coruña, al tiempo de proponer otras medidas que los incentiven, medidas que Inés Rey valora de manera fantástica, aunque lleguen con 30 de retraso, según la alcaldesa.