Repunte en las denuncias por estafas con las criptomonedas como gancho

La Policía Nacional alerta a la población ante un nuevo repunte de estafas con criptomonedas. Han detectado denuncias en las cuatro provincias con inversiones en la divisa digital como gancho. La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes. El entramado ofrece una supuesta red de asesores que hará ganar mucho dinero. Solicitan una inversión inicial que va de los cien a los doscientos cincuenta euros. Tras ello, dirigen al estafado a una web fraudulenta que refleja unas supuestas ganancias y luego solicitan inversiones más importantes. La víctima nunca podrá cobrar esas supuestas ganancias ni lo invertido.

Inés Amor, portavoz de la PN | Policía Nacional