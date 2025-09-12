Alerta Policía Nacional

Repunte en las denuncias por estafas con las criptomonedas como gancho

La Policía Nacional alerta a la población ante un nuevo repunte de estafas con criptomonedas. Han detectado denuncias en las cuatro provincias con inversiones en la divisa digital como gancho. La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes. El entramado ofrece una supuesta red de asesores que hará ganar mucho dinero. Solicitan una inversión inicial que va de los cien a los doscientos cincuenta euros. Tras ello, dirigen al estafado a una web fraudulenta que refleja unas supuestas ganancias y luego solicitan inversiones más importantes. La víctima nunca podrá cobrar esas supuestas ganancias ni lo invertido.

Lara Vivero

A Coruña |

La Policía Nacional alerta a la población ante un nuevo repunte de estafas con criptomonedas. Han detectado denuncias en las cuatro provincias con inversiones en la divisa digital como gancho. La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes. El entramado ofrece una supuesta red de asesores que hará ganar mucho dinero. Solicitan una inversión inicial que va de los cien a los doscientos cincuenta euros. Tras ello, dirigen al estafado a una web fraudulenta que refleja unas supuestas ganancias y luego solicitan inversiones más importantes. La víctima nunca podrá cobrar esas supuestas ganancias ni lo invertido.

Policía Nacional
Inés Amor, portavoz de la PN | Policía Nacional
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer