Recuperada la comunicación por tren A Coruña-Madrid, con retraso y enfado incluído por la falta de información

Recuperada la comunicación por tren entre Madrid y A Coruña. Y viceversa. Eso sí, con mucho enfado hoy en la estación de A Coruña, porque el tren AVE que debía salir a las 11:15 lo hizo con casi dos horas de retraso. Y lo vivimos en Más de Uno, dado que hasta las 12:30 el pasaje estuvo retenido, formando largas colas. Y entre los pasajeros y pasajeras había muchos con enlaces a otros puntos, tanto de España como del extranjero. La falta de información provocó el enfado de algunos pasajeros y lo transmitieron a través de Onda Cero.

También había el grupo de pasajeros afectados, que ya salían de A Coruña con el enlace perdido, pero se tomaban con resignación la situación y ya pensaban en llegar a Madrid y pedir allí soluciones a RENFE.

En cambio llegó con un pequeño retraso de ocho minutos el tren procedente de Madrid. En este caso, los pasajeros sí recibieron información sobre ese retraso. Y Alberto, un logroñés que viene a pasar unos días a A Coruña con su mujer nos contó cómo vio el paisaje cuándo pasó por la provincia de Ourense.