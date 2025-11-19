En la Línea 2 de la Compañía de Tranvías de A Coruña

Recorriendo 35 años de Onda Cero con la Compañía de Tranvías de A Coruña

Onda Cero cumple 35 años. Será el próximo 26 de noviembre y a una semana de la efeméride hemos recorrido este tiempo, y las calles de A Coruña, gracias a la Compañía de Tranvías a través de la Línea 2, con su director, Ignacio Prada. Y con voces conocidas que han formado parte de la historia de Onda Cero en A Coruña: Alfonso Hermida, Bieito Romero de Luar Na Lubre y también Daniel Amor, primer colaborador de Deportes, tras la vuelta del Deportivo a primera División en 1991. También nos acompañó el Rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao.