Llegados de toda la provincia de A Coruña

Los pescadores de A Coruña protestan en O Parrote contra el control de horarios y pesaje que impone la Unión Europea

Unos 500 pescadores llegados desde toda la provincia de A Coruña se concentraron en la zona del Parrote para protestar contra la nueva medida de la Unión Europea. Y en el mar, también se hicieron notar con sus bocinazos unas 20 embarcaciones. Amalia González, de la cofradía de Camariñas, nos explicó en Más de Uno las claves de una protesta contra la imposición de cuatro horas para avisar de la entrada a puerto y del pesaje de cada especia, con un margen de error limitado. También apoyó la protesta la alcaldesa socialista de Camariñas, Sandra Ínsua. Después se concentraron ante la Delegación del Gobierno, pero no consiguieron hablar con el Delegado, Pedro Blanco.