Pepe Gajino, de Lagares: "Radios, pilas y linternas, menú del día de ventas el lunes de apagón"

Lagares es un negocio, un pequeño negocio, familiar en pleno centro de A Coruña. Con una clientela fiel y habitual de los electrodomésticos de toda la vida, destacando los aparatos de radio, a los que se le unieron este lunes de apagón las pilas y las linternas.

Las radio son el producto estrella en Lagares. Porque como nos apuntaba su responsable, Pepe Gajino "la radio es la pastilla de dormir de mucha gente. Y hay mucha gente que duerme. Afortunadamente".

Comercial Lagares, en A Coruña | Onda Cero Coruña

Si Lagares tiene clientela todos los días del año, este lunes hubo más afluencia. "A partir de las 12:30 no sé qué pasó, sin parar hasta las 22:30 horas. Eran conscientes. Esperaban sin problema. Con paciencia. Impresionante el comportamiento de la gente".

Pepe concluye que "la suerte es que tenemos y seguimos teniendo material. No acabaron con él". Y de cara al futuro, con colas este martes, tiene claro que la clientela "va a seguir reponiendo. No hay confianza en que el sistema no falle".