Jefe de Neumología del CHUAC

Pedro Marcos: "Es excepcional encontrarnos en noviembre con 60 ingresos hospitalarios por gripe"

Aumentan los casos de gripe. En estos momentos hay sesenta personas hospitalizadas en el CHUAC en planta, una en la UCI y otra en semicríticos. Son cifras muy similares a las del pico del año pasado, que se registró en la primera semana de enero. Así lo confirma el jefe del Servicio de Neumología del Área Sanitaria, Pedro Marcos, que explica que desde septiembre llevan recibiendo casos, un comportamiento que ya se detectó en el hemisferio Sur y especialmente en Australia.