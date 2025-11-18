Ante esta situación, se recomienda el uso de mascarilla en los centros de salud así como el lavado frecuente de manos. También la vacuna para todas las personas en situación de riesgo. Pedro Marcos cree que todavía es pronto para hablar de pico y asegura que el hospital está preparado para atender todos estos casos.
Pedro Marcos: "Es excepcional encontrarnos en noviembre con 60 ingresos hospitalarios por gripe"
Aumentan los casos de gripe. En estos momentos hay sesenta personas hospitalizadas en el CHUAC en planta, una en la UCI y otra en semicríticos. Son cifras muy similares a las del pico del año pasado, que se registró en la primera semana de enero. Así lo confirma el jefe del Servicio de Neumología del Área Sanitaria, Pedro Marcos, que explica que desde septiembre llevan recibiendo casos, un comportamiento que ya se detectó en el hemisferio Sur y especialmente en Australia.
Pedro Marcos, Jefe de Neumología del Área Sanitaria A Coruña-Cee